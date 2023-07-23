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彰化北斗鎮長補選5搶1 蔡總統輔選

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
總統蔡英文（中）到彰化縣北斗鎮為鎮長參選人江熊一楓（右）輔選。圖／江熊一楓服務處提供
總統蔡英文（中）到彰化縣北斗鎮為鎮長參選人江熊一楓（右）輔選。圖／江熊一楓服務處提供

彰化縣北斗鎮長補選五搶一，競爭激烈，蔡英文總統昨到北斗鎮參拜宮廟，並推薦民進黨提名的江熊一楓，讓其他4名參選人壓力直升；無黨籍參選人楊麗香也到場向蔡總統致意，另3人各自拜票爭取支持。

北斗鎮長補選5人參選，只有江熊一楓掛民進黨籍，其他4名都屬無黨籍。江熊一楓昨成立競總，近千支持者高喊「凍蒜」，總統府秘書長林佳龍授戰旗。林佳龍說，選對人可以改變城市。

江熊一楓說，若當選會解決大菜市場改建、遠東戲院活化等問題。蔡總統說，總統選舉時，北斗中寮里很挺她，江熊一楓從政13年服務有口皆碑，若當選中央會全力協助兌現政見。

前鎮長李玄在因圖利罪被判刑定讞，遭解職入獄服刑，李妻、前鎮長楊麗香在家族和支持者力挺下，重披戰袍投入鎮長補選。楊麗香舉辦社區座談闡述政見，她得知蔡總統到中寮順天宮參拜，楊麗香主動前往露臉，向總統致意。

楊麗香說，鎮長補選被視為2024總統、立委選舉前哨戰，朝野都重視，她是無黨籍候選人，沒政黨奧援，選民就是她的後盾；面對政黨力挺的參選人，她會遭遇各種攻擊，但選舉不該是「相罵」或造謠抹黑，參選人應提出政見爭取選票。

前鎮長洪參民昨到北斗大菜市拜票，請鎮民再給他帶領北斗鎮進步的機會。參選人顏宏霖拜訪各里和社團，講到聲音快沙啞。地方盛傳來自商界的參選人林政興，其實是開業獸醫師，他是唯一不成立競選總部的候選人，採鴨子划水鞏固票源。

立委選舉 獸醫師 拜票 林佳龍 蔡英文

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