堆置9千噸垃圾 南投埔里清潔隊要搬家

埔里鎮清潔隊堆出9千公噸垃圾山，短期內又無法清除，清潔隊員臭到受不了。縣府與埔里鎮公所會勘埔里產業微型園區服務中心，將作為清潔隊臨時辦公室。議員陳宜君表示支持，縣府秘書長洪瑞智說，樂觀其成，將協助清潔隊進駐。

埔里鎮沒有垃圾堆置場，今年春節後南投垃圾外運不順，埔里垃圾就暫置在清潔隊辦公室旁，幾個月累積成垃圾山，清潔隊員每天與垃圾為伍，汙水、惡臭、孳生蚊蠅，讓人難以忍受。

埔里鎮公所、縣府建設處會勘埔里微型產業園區，規畫以服務中心為臨時辦公室。議員陳宜君說，微型產業園區距離清潔隊不遠，服務中心還未啟用，可先給清潔隊當辦公室。

埔里鎮清潔隊表示，經會勘服務中心空間足夠，但得花搬運費，設備搬遷麻煩，數月後又要遷回，若垃圾山能在年底前移走，還在可以忍耐範圍。

環保局長李易書說，環保局支持埔里清潔隊辦公室借用微型產業園區，環保局願意補助經費，協助搬遷和設備費用。洪瑞智說，清潔隊員在垃圾山旁辦公很辛苦，垃圾清運短時間難完成，初步拍板搬遷到微型園區，只要檢討規定沒問題，將協助搬遷。

李易書說，南投縣垃圾只能委外處理，今年爭取到每天處理200公噸，不過鳥嘴潭人工湖年底啟用，下游的草屯垃圾轉運站堆積9萬公噸，得在年底前移除，目前以處理草屯垃圾為主，已減少到7萬多公噸。