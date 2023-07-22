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彰化兩地反設殯葬設施 公所不讓步

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣員林市規畫在東區蓋禮儀廳，地方組成自救會，昨雇用女子儀隊到市公所前抗議。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市規畫在東區蓋禮儀廳，地方組成自救會，昨雇用女子儀隊到市公所前抗議。記者簡慧珍／攝影

彰化縣殯葬設施不足，過去各鄉鎮規畫殯儀館火葬場都破局。溪湖鎮在第三公墓規畫興建簡易靈堂，東、西寮里民組自救會，昨率上百人抗爭要求撤案。員林市公所規畫在東區蓋禮儀廳，自救會昨第3度到市公所抗議，還雇「牽亡魂」、女子儀隊助陣。溪湖、員林公所都表示會持續規畫，兩地自救會都強調抗爭到底。

彰化有其他鄉鎮低調規畫禮廳設施，不敢聲張以免惹來抗議，地方都在觀察溪湖、員林若闖關成功，將帶動其他鄉鎮跟進。台中市崇德殯儀館不敷使用，市府經民調後，多數支持原地改建，明年將啟動改建計畫。

溪湖西寮、東寮兩里組成自救會，昨與埔鹽鄉角樹村共上百人，再到溪湖第三公墓抗議興建簡易靈堂，要求今晚停辦說明會並撤案。自救會魏姓發言人說，進出第三公墓道路狹窄，會車很困難，大型靈車和禮車進來會塞車，還會有噪音空氣汙染

西寮里長巫典源緩頰，聽完規畫再反對也不遲，民眾紛紛抗議，嚷著要「罷免里長」轟他離場。當地民眾說，應把簡易靈堂設在台糖土地，已清葬的第三公墓改建公園。

溪湖鎮公所強調，將與鎮民溝通，但會展現魄力與執行力，推動禮廳規畫。

員林東區自救會已兩度到市公所抗議，昨請出「牽亡魂」、「孝子哭墓」陣頭，在公所廣場哭喊「市長回來唷」，還撒冥紙，「孝子」在地上邊爬邊哭喊，規模比前兩次更盛大。

自救會長黃家富表示，自救會上次抗議後，市長游振雄就避不見面，沒和自救會溝通，才會再次抗議，並擴大聲勢要求撤案。市代會主席張國良協調自救會遞交陳情書，才結束抗議。

員林市公所先前透過民調，多數民意贊成在東山埔蓋禮儀廳，引發居民強烈反彈，還到彰化地檢署控告民調公司。

員林市公所表示，尊重自救會意見與司法調查，希望能理性溝通，將審慎規畫，爭取市民共識。

自救會 員林 殯儀館 空氣汙染 陣頭 火葬 噪音

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