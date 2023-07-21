台中稽查攤販超市醃漬蔬菜 6件不合格下架裁罰

台中市食安處針對市場攤販、超市、農產行等販售場所啟動「醃漬蔬菜稽查專案」，查核24家業者，抽驗40件醃漬蔬菜產品，6件不合格下架，依法裁處新台幣3萬元。

醃漬蔬菜是以蔬菜為主原料，利用鹽、糖或合法的食品添加物醃漬貯存，經直接發酵、加工、熟成，延長保存期限、增加風味，作為料理或佐菜食用。台中市食安處今天發布新聞稿指出，日前稽查24家業者，抽驗40件醃漬蔬菜，其中6件不合格。

食安處表示，此次專案擇定24家未曾抽驗或曾有抽驗不合格的醃漬蔬菜販售業者稽查，查核項目包括，食品良好衛生規範準則（GHP）、標示查核及保存來源文件及食品業者登錄等；另也抽驗業者販售的醃漬蔬菜產品共40件，檢驗防腐劑及漂白劑，查獲有6件不合格，要求立即下架。

食安處說明，其中5件經追查產品來源為外縣市業者，已移所轄縣市衛生局各裁罰3萬元；另1件脆筍干為霧峰區業者生產，已依違反食安法處3萬元罰鍰。