中市台商腎病輕忽 罹泌尿道上皮癌術後正常生活

台中董姓台商患有慢性腎臟病，因COVID-19疫情疏忽慢性病追蹤，疫過後檢查發現顯微性血尿及腎水腫、右側輸尿管中段有明顯腫瘤，確診輸尿管的泌尿道上皮癌，術後恢復正常生活。

光田綜合醫院今天發布新聞稿指出，65歲董姓台商患有慢性腎臟病，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間擔心頻繁進出醫療院而染疫，忽略定期門診追蹤。

疫情過後，光田綜合醫院表示，患者到院求診，腎臟科醫師、副院長張家築安排整體性檢查，其中尿液檢查有顯微性血尿的症狀，腎臟超音波更發現右側腎臟已屬於重度腎水腫，腹部電腦斷層探知右側輸尿管中段有明顯腫瘤，確診為上泌尿道上皮癌。

泌尿外科醫師鄭嘉緯說明，上泌尿道上皮癌位置包含腎盂或輸尿管，如膀胱癌一般，常會伴隨無痛性血尿，沒有其它明顯症狀，部分病情嚴重病人會排出長條形血塊。

他指出，常見的風險因子有基因遺傳、抽菸、長時間接觸有機溶劑或中草藥中含有馬兜鈴酸的物質、腎臟輸尿管慢性發炎或慢性腎臟病，都會增加罹癌的機率。

鄭嘉緯表示，輸尿管或腎盂的泌尿道上皮癌，過去以傳統開腹或腹腔鏡手術，手術時間長，且需在下腹撐開較大的傷口取出檢體，復原期久。

他指出，患者選擇Xi達文西機械手臂手術，一鏡到底的切除腎臟及整段輸尿管，傷口小、恢復快，術後隔天，無需等待排氣可喝水，第2天可下床走路，移除尿管，術後第5天就可出院。

張家築提醒，血尿是常見的臨床病徵，病因很多嚴重性有所不同。

鄭嘉緯表示，若發現有血尿狀況，及早至泌尿科門診諮詢；不抽菸、不服用成分不明的中草藥，降低罹癌風險。