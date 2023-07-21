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台中「車聚榜首」消風？暑假20天超速罰單296張少一半

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市警局太平分局暑假針對太平熱門景點酒桶山風景區長龍路加強噪音、超速車稽查。圖／警方提供
台中市警局太平分局暑假針對太平熱門景點酒桶山風景區長龍路加強噪音、超速車稽查。圖／警方提供

台中市太平區酒桶山風景區為警方開單熱點，警方統計，配合市府「靜城專案」2個月共取締超速逾2000張，平均一天開出逾33張罰單，迎接暑假，警方重兵部署稽查，統計7月到20日共取締超速296件，降到平均每天14.8張罰單，降幅超過一半，讓沿線很多居民很有感「噪音車真的減少好多！」

太平警分局說明，台中市政府為改善改裝噪音車擾民問題，4月26日起展開2個月的「靜城專案」，共取締超速違規達5522件、通報改裝噪音車輛上傳噪音檢舉網963件，開單熱點，集中在中山路、長龍路、市民大道、祥順路沿線等路段，其中又以酒桶山風景區長龍路居「車聚」榜首，超速車2個月高達2000件以上。

太平警分局說，迎接暑假來臨，太平警增加巡邏、路檢班次，取締超速除了2處固定式測速照相桿外，近期更增加移動式雷達測速照相；7月起利用假日結合環保局、監理站執行「改裝車輛及噪音檢測」聯合稽查勤務，長龍路20天下來，取締超速296件，噪音車輛18件、改裝車輛2件。

太平警分局說明，超速違規依道路交通管理處罰條例最高處2400元罰鍰，另6月30日新修法，如超速超過規定最高時速40公里，最重可處2.4萬元罰鍰，無照駕駛罰緩上限也從1.2萬元，提高為2.4萬元；噪音超標部分，依「噪音管制法」告發，最重可處3600元罰鍰，並由監理站通知臨時檢驗。

住山區居民表示，噪音、飆車改善很多，尤其是深夜或假日大幅減少，最近常看到警察巡邏取締、測速照相，謝謝警方作為。

太平警分局呼籲，駕駛遵守交通規則，切勿擅自變更車體，警方將持續執行「靜城專案」結合環保局、監理站聯合稽查，不定時取締改裝(噪音)車輛，維護居民安寧及用路人安全。

台中市警局太平分局暑假針對太平熱門景點酒桶山風景區長龍路加強噪音、超速車稽查。圖／警方提供
台中市警局太平分局暑假針對太平熱門景點酒桶山風景區長龍路加強噪音、超速車稽查。圖／警方提供
台中市警局太平分局暑假針對太平熱門景點酒桶山風景區長龍路加強噪音、超速車稽查。圖／警方提供
台中市警局太平分局暑假針對太平熱門景點酒桶山風景區長龍路加強噪音、超速車稽查。圖／警方提供
台中市警局太平分局暑假針對太平熱門景點酒桶山風景區長龍路加強噪音、超速車稽查。圖／警方提供
台中市警局太平分局暑假針對太平熱門景點酒桶山風景區長龍路加強噪音、超速車稽查。圖／警方提供
台中市警局太平分局暑假針對太平熱門景點酒桶山風景區長龍路加強噪音、超速車稽查。圖／警方提供
台中市警局太平分局暑假針對太平熱門景點酒桶山風景區長龍路加強噪音、超速車稽查。圖／警方提供

噪音 監理站 測速 罰單

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