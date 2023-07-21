台中「車聚榜首」消風？暑假20天超速罰單296張少一半

台中市太平區酒桶山風景區為警方開單熱點，警方統計，配合市府「靜城專案」2個月共取締超速逾2000張，平均一天開出逾33張罰單，迎接暑假，警方重兵部署稽查，統計7月到20日共取締超速296件，降到平均每天14.8張罰單，降幅超過一半，讓沿線很多居民很有感「噪音車真的減少好多！」

太平警分局說明，台中市政府為改善改裝噪音車擾民問題，4月26日起展開2個月的「靜城專案」，共取締超速違規達5522件、通報改裝噪音車輛上傳噪音檢舉網963件，開單熱點，集中在中山路、長龍路、市民大道、祥順路沿線等路段，其中又以酒桶山風景區長龍路居「車聚」榜首，超速車2個月高達2000件以上。

太平警分局說，迎接暑假來臨，太平警增加巡邏、路檢班次，取締超速除了2處固定式測速照相桿外，近期更增加移動式雷達測速照相；7月起利用假日結合環保局、監理站執行「改裝車輛及噪音檢測」聯合稽查勤務，長龍路20天下來，取締超速296件，噪音車輛18件、改裝車輛2件。

太平警分局說明，超速違規依道路交通管理處罰條例最高處2400元罰鍰，另6月30日新修法，如超速超過規定最高時速40公里，最重可處2.4萬元罰鍰，無照駕駛罰緩上限也從1.2萬元，提高為2.4萬元；噪音超標部分，依「噪音管制法」告發，最重可處3600元罰鍰，並由監理站通知臨時檢驗。

住山區居民表示，噪音、飆車改善很多，尤其是深夜或假日大幅減少，最近常看到警察巡邏取締、測速照相，謝謝警方作為。