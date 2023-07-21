梧棲漁港國慶焰火 在地人推看點

今年國慶焰火將在台中梧棲漁港施放，地方引頸期待帶來商機，但擔心塞車等問題。中市府已舉行協調會，規畫交通疏導計畫。在地人推薦，鰲峰山地勢高，可欣賞國慶焰火大景；高美溼地看完夕陽接著看煙火，台中機場前的人行天橋也是觀賞點。

上次國慶焰火在台中施放是2014年，施放地點在台中港，當時吸引數十萬人到海線欣賞，市府預估今年也將吸引大批人潮，地方期待商機，但也擔心海線交通會塞爆。

立法院副院長蔡其昌說，施放國慶焰火當天，周邊交通動線和停車、接駁車等，市府要妥善規畫。

梧棲區長溫國宏說，梧棲漁港施放國慶焰火，民眾不需全擠到現場看，區公所已選出適合觀賞點，國防部預計9月初會試放煙火，區公所將在試放時現場觀察，場勘後公布觀賞點。

清水警方表示，國慶焰火預計吸引大批人潮，當天西濱快速公路將湧入大量車流，過去也有駕駛在車上看到遠處煙火，會放慢車速駕駛，恐影響交通安全，將加強疏導。

地方人士建議，與其到現場人擠人，不如去周邊制高點，視野角度更佳，推薦鰲峰山地勢高，可觀賞煙火大景，高美溼地堤岸也很熱門，看完夕陽美景可接著看煙火；台中國際機場前的中清路和明德路口人行天橋，位於路段上坡制高點，前方無遮蔽物，可以觀賞高空煙火。

另外，近年海線新增許多高樓建築，在地人熱議，高樓頂樓朝港區方向，應可欣賞到煙火美景，甚至高樓層面港區的住戶，還能在家輕鬆欣賞。