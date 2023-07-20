彰化139線死亡彎道近期奪2命 警方派出「追焦手」蒐證

彰化縣道139線芬園鄉大彰路5段9.1公里處「死亡彎道」，兩個月來，先後發生3件機車自撞車禍，造成2死5傷悲劇，面對周末即將到來，彰化警方除將在彎道置放防護桶外，也將由員警扮演「追焦手」蒐證，將危險駕駛者依公共危險罪移送法辦。

位在八卦山稜線的縣道139線，因兩側景觀優美，是知名的自行車休閒道路，也有很多重機族及超跑族前來享受追風的樂趣，但因彎道多，如果超速或過彎不慎，往往會釀成車禍事故。據彰化縣警局統計，自2019年至2022年為止，共有9人在139線車禍死亡，主要是過彎時撞擊路樹、護欄、墜落山坡或與對向來車相撞造成。

139線今年更不平靜，在有「死亡彎道」惡名的芬園鄉大彰路5段9.1公里處，先是5月16日晚間，共乘機車的兩少年，疑因過彎操作不當自撞路樹，駕車的陳姓少年送醫不治，曾姓少年受輕傷；本月6日下午，陳姓機車騎士因過彎不慎，衝撞對向車道機車，造成3人受傷。

本月15日傍晚，20歲女子騎重機車沿139線彰化往芬園方向行駛，行經死亡彎道時，也疑過彎不慎自摔後，人遭甩飛，撞擊路旁路樹及護欄，送醫不治。

面對139線車禍死傷案層出不窮，彰化縣政府除將139線易肇事路段速限調降為40公里外，也加強標識及道路防護設施，更設有兩支固定桿測速器，警方在假日也會密集派遣警力機動攔檢，今年暑假期間更宣示防飆作為，沒想到死傷車禍還是一再發生。

彰化警分局長張明盛說，139線近期發生的車禍傷亡案件，都在5段9.1公里路段過彎時，不慎撞到路樹、護欄，造成頭部骨折、顱內出血及肢體擦挫傷。警方將協調縣府工務處在彎道設置防護桶，避免衝撞路樹、護欄，或者降低撞擊力。