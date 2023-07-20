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台中最美公車路線來了！搭323公車到望高竂、彩虹眷村

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中客運323路公車全線換新為電動巴士，今起從大肚區的台中區監理所延駛到南屯區彩虹眷村。記者趙容萱／攝影
台中客運323路公車全線換新為電動巴士，今起從大肚區的台中區監理所延駛到南屯區彩虹眷村。記者趙容萱／攝影

台中市大肚區公車沒有直達南屯，讓居民大感不便，在市議員吳瓊華爭取下，台中客運323路公車全線換新為電動巴士，今起從大肚區的台中區監理所延駛到南屯區的彩虹眷村， 新增站點包含賞夜景最佳去處望高寮，以及知名景點彩虹眷村，加上全新環保巴士，輪椅族也能快樂行遊，飽覽沿途大肚山風景，讓遊客大讚「台中最美公車路線來了！」

台中客運協理陳旗清說，台中客運配合政府「公車全面電動化」政策，朝全面換成電動公車為目標，目前達成率逾50%，其中台中客運323路線全線換新為電動公車，路線從新建國市場，經台中火車站，今延駛到彩虹眷村，方便大肚區居民到南屯，也方便民眾從市區到大肚山賞景、旅遊。

吳瓊華說明，她在今年二月因大肚區民眾不斷陳情、反映，要到南屯區嶺東，甚至烏日辦事、讀書等，沒有公車可直達，當時行經大肚區公車路線中，323路公車的終點站為台中區監理站，差5、6公里就可銜接南屯嶺東周邊，因此邀集交通局、業者會勘，爭取路線延駛。

吳瓊華指出，323路公車相當方便，從新建國市場經過台中火車站，一路到台中榮總、台中區監理站等，可以說台灣大道的精華區有經過，今天延駛到彩虹眷村，途中新增動物之家南屯園區、嶺東科技大學等站，方便大肚、南屯居民通勤，全新的公車共24座位，不但友善輪椅族，還加裝駕駛輔助系統，相當舒適、安全。

陳旗清說明，323路公車是民眾搭乘的熱門路線，平日一天52趟次、假日40趟次，尖端時段30分鐘一班，尤其上下學時客滿，今天延駛後，方便學生就學，新增望高寮等站，若民眾晚間想要看夜景也可搭乘公車前往。

台中客運323路公車全線換新為電動巴士，今起從大肚區的台中區監理所延駛到南屯區彩虹眷村。記者趙容萱／攝影
台中客運323路公車全線換新為電動巴士，今起從大肚區的台中區監理所延駛到南屯區彩虹眷村。記者趙容萱／攝影
台中客運323路公車全線換新為電動巴士，今起從大肚區的台中區監理所延駛到南屯區彩虹眷村。記者趙容萱／攝影
台中客運323路公車全線換新為電動巴士，今起從大肚區的台中區監理所延駛到南屯區彩虹眷村。記者趙容萱／攝影

彩虹眷村

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