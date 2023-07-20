嫌貴仍要搶 彰化不二坊蛋黃酥816開放中秋電話訂購

距中秋節還有兩個多月，彰化排隊名店「不二坊」蛋黃酥公告從8月16日起，開放電話訂購。雖然目前蛋黃酥一 顆50元，很多人嫌貴，仍如同以往，前往排隊，「先吃為快」。

彰化不二坊過去因中秋節前，總是湧來民眾大排長龍買蛋黃酥，動輒排隊上百公尺，不僅民眾辛苦，也造成附近店家困擾，及影響周邊交通，遭到批評，因此，幾年前開放電話訂購，再到現場取貨，才紓解「蛋黃酥」之亂。至於各界呼籲不二坊接受宅配送貨，店方仍不接受。

今年距中秋還有兩個多月，不二坊宣布自即日起，到8月16日開放中秋節訂單，時間為每天上午9時到12時和下午2時30分到5時30分，屆時再通知到現場取貨。

不過，因不二坊蛋黃酥在中秋節時很搶手，就算電話訂購，其實也很難打進去，有的透過與店家相熟者購買，或者再多花錢向代購業者購買，再不然就是中秋節前，花上幾小時前往排隊購買。

不二坊蛋黃酥隨著物價波動調漲價格，幾年來，從30元、35元、40元、45元，到今年4月1日起，每顆再漲到50元。很多消費者一邊嫌貴，一邊排隊，好不好吃是一回事，至少不二坊蛋黃酥的品牌已經打響，送禮比較體面，也比較受歡迎。