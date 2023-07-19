影／南投國姓咖啡節22日登場 自帶杯精品咖啡免費暢飲

南投國姓咖啡節於本周六（22日）登場，今年活動首度移師至曾獲選「公路八景之首」國道6號「橋聳雲天」綠雕園區，用優質咖啡吸人氣攬客，帶動地方經濟，遊客只要自行帶杯就能免費暢飲當地精品咖啡，消費滿額還能抽東京來回機票。

國道6號國姓交流道「橋聳雲天」因匝道線形優美，曾獲選「公路八景之首」，縣府認為具觀光潛力，向高速公路局租用約9公頃土地，耗時3年斥資3千萬元改造為「綠雕園區」，2022年啟用後，吸客成效不如預期，至今仍未能收費營運。

不過，國姓鄉公所認為「橋聳雲天」綠雕園區腹地廣大，坐擁壯觀的公路絕景、特色綠雕及花卉地景，入夏後更是滿園蜂蝶，周邊又好停車，今年將「南投國姓咖啡節」移師至該園區辦理，盼用優質咖啡為其吸人氣攬客，今舉行活動記者會。

國姓鄉長邱美玲說，國姓咖啡品質聞名國內外，南投國姓咖啡節邁入第8年，更選在橋聳雲天讓地方重要經濟產業跟觀光景點相互搭配，擴大推廣力道，因此以「橋遊好咖 飛入雲端」為主題，遊客只要自行帶杯就能免費暢飲當地精品咖啡。

水保局南投分局長陳榮俊則說，該局以「優遊農村」協助國姓咖啡產業發展，今年更透過國姓咖啡節，串連糯米橋、福龜2大休閒農業區，延伸國姓的旅遊軸帶，讓民眾不僅到當地喝咖啡，還能從北港玩到南投，體驗國姓農村的歷史人文風情。