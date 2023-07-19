貨櫃候車亭紅了！ 在台中港旅客服務中心成打卡熱點

台中市政府交通局在台中港旅客服務中心設置貨櫃造型候車亭，水藍色貨櫃洋溢海洋風情，搭配夜晚閃閃發光的亮黃字體，一啟用就成為民眾打卡熱點。

交通局長葉昭甫說，台中港旅客服務中心原有308、310、617、688等4條路線，海線區域往返市區、台中車站轉乘，交通局配合候車環境改善，將規劃調整111、170路公車進駐，增加民眾平日往返清水車站的接駁服務，拓展接駁公車路網至大甲地區。台中市府打造多座結合當地特色的候車亭。

交通局表示，市府除打造除了四大轉運中心外，並搭配大甲、梧棲、沙鹿及霧峰等轉運節點，打造便捷友善的轉乘空間。