中央同意興富發拆肇事塔吊 中市尚未准許9處建案復工

中捷事故造成1死14傷，中央職安署17日同意肇禍的興富發文心愛悅建案拆除塔吊，因颱風、汛期等原因，避免造危害公安。台中市府都發局指出，施工前須提出交通維持計畫；另興復發9處工地，有7處經第三方鑑定後申報復工，都發局審核中。都發局長李正偉說，中捷沿線67處工地，目前已稽查27處，有10幾處違規，限期改善。

興富發建設日前曾送文心愛悅拆除塔吊作業的交通維持計畫給交通局，但遭退回，市府認為主管單位中央職安署尚未同意拆除，卻提前送交維計畫，未末倒置。

勞動部職業安全衛生署17日公文通知中市府發局，指已同意中捷文心愛悅案「塔吊拆除作業」，主要因應汛期期間、颱風及地震等公安問題，考量頂樓塔吊殘部留在屋頂上徒增風險，所以拆除。

都發局長李正偉說，已要求興富發施工必須設置圍籬等安全措施，另拆除塔吊併同建案臨文心南路4F吊臂掉落損壞立面石材拆除作業，但施工前仍應依規取得市府交通局交通維持計畫核可，確保公安。

興富發建設及潤隆建設等在台中9處工地至今全面停工，7處建案送第3方專業技師公會提出諮詢意見後，修正「施工計畫及安全防護計畫」申請復工，都發局均檢送第4方、第5方公正單位審核外，併會同相關技師公會辦理工地聯合現勘確認，確保建案施工安全，目前都尚未核准復工。

都發局長李正偉說，祈希望透過工地總體檢，要求建設公司相關建案能確實做好施工管理與安全維護，避免再生意外。

文心愛悅建案今年5月10日拆除塔吊作業，造成吊臂墜落捷運軌道，列車撞上致1死14傷，運安會還在調查重大公安事故，市府也將針對中捷事故提出調查報告。