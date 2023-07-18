影／用雞屎味配飯 南投中寮生態農場遭控排糞便汙水

南投中寮龍南路一處生態農場標榜友善放養雞、豬，但居民質疑畜糞便汙水排放入溪，空氣瀰漫惡臭也汙染水源，影響當地數十年，近年更加嚴重，居民組自救會昨夜與業者協調，業者允諾月底前改善，若未改善，居民不排除發動抗爭，也盼公部門解決陳年環保問題，環保局表示，將加強抽檢，從嚴檢視場方改善作為。

「每天用雞屎味配飯！」當地廖姓居民說，這處農場在當地經營逾40年，標榜生態、人道養殖放牧土雞、蛋雞跟黑雞，尤其雞隻養超過5萬隻，卻將禽畜糞便、畜牧汙水直接排入鄰近竹坑溪，不僅造成水質混濁，更瀰漫惡臭，多年來都是如此。

中寮鄉長廖宜賢說，每次巡視北中寮到龍南路一帶，發現天氣很熱，居民沒開冷氣，卻也是緊閉門窗，關得密不透風，他詢問關心居民，怎麼不開門窗通風，分陳情，周邊農場的雞屎味很難聞，地方也協助通報縣府農業處、環保局處理改善。

未料，縣府介入也沒用，近年汙水排放及臭味狀況更加嚴重，尤其每天傍晚5時至晚上7時常傳出臭雞屎味，居民被強迫用雞屎味配飯，決定不再隱忍，組成「北中寮環境保護自救會」，昨夜號召居民與業者協調，公所、縣府也派員到場。

北中寮居民要求該農場改善畜牧汙水排放及空汙問題，該農場代表人員則表示，該場在地經營45年，氣味問題難免造成地方困擾，而其非化工廠、廢棄物處理廠，空氣臭味對健康影響應不大，也有符合政府標準，但仍會盡量在月底前改善。

北中寮環境保護自救會長張恭濬說，居民針對當地臭味溯源，拍攝畫面證明臭味的來源造就是該農場，如今農場業者允諾月底前改善，但其汙染問題反映多年仍未落實改善，若再跳票，地方不排除發動抗爭，也盼公部門解決陳年環保問題。