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台中登革熱+1 累積沙鹿、大里2本土、北屯男童疑感染

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府派員進行居住地及活動地化學防治。圖／中市府提供
台中市政府派員進行居住地及活動地化學防治。圖／中市府提供

台中登革熱疫情增溫，繼七月初住沙鹿年輕男子有台南活動史，證實為台中首例本土登革熱確定個案後，今再添一本土案例為大里區70多歲退休男有雲林活動史，累計2例本土案例。統計至昨天，台中有12例境外移入確診個案都完成防治並解除監測，昨再傳北屯男童疑似感染登革熱，今完成噴藥。

衛生局長曾梓展說明，這起北屯男童疑似個案為6月30日至7月5日間與家人至東南亞國家旅遊，返國後7月16日發燒就醫，經醫院採檢NS1快篩陽性及通報，經疫調、同步通知北屯區公所開設區級防治中心，調查活動地病媒蚊密度，今天完成居住地及活動地化學防治，請當地民眾配合防治。

曾梓展指出，登革熱為我國第二類法定傳染病，國內疫情增溫中，本月11日，經疾管署通知，住沙鹿的20歲男子為台中首例本土登革熱確定個案，大里70多歲退休男子定期回雲林古坑鄉老家除草，7月3日出現身體發熱、肌肉痠痛、食慾不振等不適症狀，7月10、11日分別至台中市診所就醫症狀未改善，在7月12日至醫院就醫，7月14日NS1篩檢陽性後通報，昨疾管署通知為第二例本土確定個案。

曾梓展提醒，由於現在是暑假觀光旅遊旺季，登革熱風險增加，提醒市民加強防蚊，避免疫情出現破口；如有出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、後眼窩痛、出疹等疑似登革熱症狀，請盡速就醫並主動告知醫護人員出國、旅遊或活動史。

衛生局指出，為防堵疫情，請市民配合居家戶內外的環境巡檢，落實巡、倒、清、刷4大防治原則，清除戶內外積水容器，如經查獲積水容器有孑孓，除立即輔導改善外，將依傳染病防治法最高可罰1.5萬元，未改善者將按次處罰；如有拒絕、規避或妨礙情形，依傳染病防治法最高可罰30萬元。

台中市政府派員清理、刷洗易孳生登革熱病媒蚊的積水容器。圖／中市府提供
台中市政府派員清理、刷洗易孳生登革熱病媒蚊的積水容器。圖／中市府提供

登革熱 疫情 衛生局 台中市

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