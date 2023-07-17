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逢雨必坍！投89線16.8K邊坡崩塌 明天起施工封路管制1個月

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛投89線力行產業道路16.8K處上邊坡裸露崩塌，明天（18日）起施工改善，交通封路管制1個月。圖／南投縣政府提供
南投仁愛投89線力行產業道路16.8K處上邊坡裸露崩塌，明天（18日）起施工改善，交通封路管制1個月。圖／南投縣政府提供

南投仁愛投89線力行產業道路16.8K處上邊坡嚴重裸露，幾乎逢雨必坍，為提升行車安全，縣府明天起至8月18日起整治邊坡改善，每天上午8時至12時及下午1時至5時道路封閉，上山務必配合管制時間或事先改道，以免影響行程。

投89線力行產業道路是力行、紅葉等部落民生及農產載運的必經道路，因路況差，號稱「全台最爛的路」，經縣府近年戮力改善，並鋪設柏油路面，道路品質獲提升，但16.8K翠巒路段因上邊坡嚴重裸露，一遇到下雨、地震就易傳出災害。

縣府指出，投89線16.8K翠巒路段上方邊坡缺乏植被，降雨後土壤吸附雨水，或地震造成土質鬆動，就容易落石坍方，災害反覆發生使得邊坡狀態更不穩定，因此針對該路段邊坡進行改善，將挖設緩衝區，以防土石坍方砸毀路面影響通行。

而該路段上邊坡改善工程將從明天（18日）起至8月18日，工期預計1個月，施工期間採取交通管制，每天上午8時至12時、下午1時至5時道路封閉，禁止通行，中午及夜間時段不管制，周六、日不停工，仍按規定時間施工及管制。

縣府表示，民眾往返華崗合歡溪步道、福壽山農場、梨山等景點，若須行經力行產業道路務必留意，並配合交通管制時間，或請改道繞行華崗部落接台8線中橫公路至台14甲線合歡山公路進出，以免影響行程。

地震 中橫公路 落石

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