影／南投城隍爺流淚成傳奇 全國城隍將會師埔里

南投埔里瀛海城隍廟是當地重要信仰中心，每年農曆6月15日城隍爺誕辰前夕都會遶境、法會祝壽，今年成功爭取辦理「全國城隍大會師」，於7月29日至8月1日登場，全國42尊城隍爺及特色陣頭將齊聚埔里拚陣祈福，可望帶動觀光。

埔里瀛海城隍廟管委會指出，該廟建廟已176年，是縣內重要城隍信仰中心，期間雖遭921地震震毀，但在廟方及各界善士努力下，歷經15年重建於2017年完工，進行神像安座大典時，更意外發現城隍爺竟悄悄流下眼淚，成為地方傳奇。

而為帶動疫後地方宗教推廣及觀光經濟，埔里瀛海城隍廟與縣府、公所合作且成功爭取辦理「全國城隍大會師」，今在南投縣議會舉行記者會，全國城隍廟聯誼總會長詹鈴權說，該會師活動是全國性的城隍文化祭，也是民俗宗教的年度盛會。

南投副縣長王瑞德說，城隍信仰是民間重要習俗，城隍爺在天界就是縣太爺，因此今年的城隍大會師將是全國各地的神明郡守到南投聚會，其特色陣頭也會齊聚埔里遶境，為南投及台灣這片土地祈福，保佑縣民平安，中華民國能和平發展。

立委馬文君則說，全國城隍大會師在埔里，相當難得，尤其在疫情後，能將民俗宗教盛會結合地方觀光產業及農特產品，吸引全國廣大城隍信眾到南投參香祈福，同時到南投旅遊消費，帶動各縣內各景點旅遊風氣，提升整體經濟產業發展。

埔里瀛海城隍廟主委、副議長潘一全說，今年的全國城隍大會師將於7月29日至8月1日登場，29日晚上將在埔里仁愛公園舉行群星藝文晚會，蔡小虎、龍千玉、洪榮宏、秀蘭瑪雅、張秀卿等藝人接力演出，為隔日的城隍會師遶境暖身。