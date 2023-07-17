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王功漁火節璀璨煙火秀 相約明年見 彰化消費繼續抽現金

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣王功漁火節一連二天活動16日晚間在璀璨煙火秀和藝人接力演唱下圓滿落幕。圖／彰化縣政府提供
彰化縣王功漁火節一連二天活動16日晚間在璀璨煙火秀和藝人接力演唱下圓滿落幕。圖／彰化縣政府提供

彰化縣王功漁火節一連二天活動16日晚間在璀璨煙火秀和藝人接力演唱下圓滿落幕，彰化縣長王惠美也和大家相約明年再見，更提醒現在在彰化消費，只要滿200元以上，將發票上傳活動網站，還可以參加摸彩，獎金最高100萬元。

王功漁火節16日晚間的「海洋音樂會」由同理Zunya、陳忻玥、麋先生、閻奕格及壓軸戴愛玲等樂團歌手接力登場，現場嗨翻天，兩天活動共吸引約38萬人次遊客參與。

王惠美也與芳苑鄉長林保玲、彰化區漁會理事長林明壽、常務監事陳宗義、總幹事陳諸讚、芳苑福海宮主委洪福義等人陪同大家一起看煙火秀點亮王功的夜空。

王惠美說，感謝彰化區漁會的用心，贊助無人機表演及精采的煙火秀，也感謝王功福海宮提供好吃的蚵仔粥，及感謝警察及志工夥伴們的付出。

除了王功漁火節以外，王惠美也推薦彰化西北角的慶安水道，現在只要在彰化縣內5月至8月，消費滿300元的收據或發票，或到活動服務台領取集點卡並在現場市集消費300元以上，即可報名現場梯次，免費體驗SUP、獨木舟、水上自行車等水上設施。還有「彰化走讀藝術節」，展出大型裝置藝術作品，並與店家合作的微型藝術創作，活動到7月30日的每周六、日都有各項表演，邀請大家前來彰化縣輕旅行。

彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，王功漁港在今年漁業署舉辦的「金鑑漁港」環境評鑑選拔中獲得全國第一名的最佳人氣獎，且勇奪二星獎，在網路人氣票選中獲得將近16.6萬票，區漁會也加碼，自即日起到9月底，在鹿港地區及王功地區用台灣pay就有300元的優惠，歡迎大家多多來採買彰化農漁產品。

芳苑鄉長林保玲表示，王功漁火節雖然只有2天，但王功的美，歡迎大家隨時來欣賞。

彰化縣王功漁火節一連二天活動16日晚間在璀璨煙火秀和藝人接力演唱下圓滿落幕。圖／彰化縣政府提供
彰化縣王功漁火節一連二天活動16日晚間在璀璨煙火秀和藝人接力演唱下圓滿落幕。圖／彰化縣政府提供
彰化縣王功漁火節一連二天活動16日晚間在璀璨煙火秀和藝人接力演唱下圓滿落幕。圖／彰化縣政府提供
彰化縣王功漁火節一連二天活動16日晚間在璀璨煙火秀和藝人接力演唱下圓滿落幕。圖／彰化縣政府提供
彰化縣王功漁火節一連二天活動16日晚間在璀璨煙火秀下圓滿落幕，彰化縣長王惠美也和大家相約明年再見。圖／彰化縣政府提供
彰化縣王功漁火節一連二天活動16日晚間在璀璨煙火秀下圓滿落幕，彰化縣長王惠美也和大家相約明年再見。圖／彰化縣政府提供

王功漁火節 王惠美

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