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溪頭停車 8月全電子化

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
溪頭第2、3停車場前年引進電子停車系統改為計時收費，第1停車場8月起跟進實施。本報資料照片
溪頭第2、3停車場前年引進電子停車系統改為計時收費，第1停車場8月起跟進實施。本報資料照片

南投溪頭自然教育園區停車場原為人工計次收費，在地人免費，為改善周邊塞車問題，第2、3停車場前年引進電子停車系統改為計時收費，第1停車場今年8月跟進，鄉民關心免費措施是否延續，台大實驗林管處表示，將協助向委外廠商爭取。

台大實驗林管處指出，溪頭停車場每逢周末假日上午8時不到就客滿，等待入場車潮太滿，導致投151線塞車，經檢討認為，停車場入口採人工收費、以次計價，效率不彰造成車流回堵、停車周轉率太低等問題，前年8月間，針對第溪頭1及第2、第3停車場著手建置智慧電子化停車設施。

其中，車位較少的第2、3停車場前年11月率先實施，進場停車採車牌辨識，並改為平日每小時40元、假日50元，每日上限180元；第1停車場仍維持人工以次收費，大型車每次150元、小型車每次120元，但將在今年8月1日起委外經營，停車同樣調整為電子化計時收費。

溪頭過去回饋在地鹿谷鄉民，提供入園停車免費，前年委外電子化收費後，免費僅限第1停車場，如今將全面電子化，居民向民代、縣府陳情，盼保留免費措施；台大實驗林管處表示，將協助向委外廠商爭取，但優惠方式仍待進一步研議。

台大 塞車 溪頭

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