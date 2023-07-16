影／南投暴雨過後 山嵐襲捲埔里盆地...雨後即景美如仙境

泰利颱風外圍雲系影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局對11縣市發布大雨特報，南投縣名列其中，午後果真下起暴雨，下了1個多小時後雨停，山嵐雲霧襲捲埔里盆地，當地文史工作者潘樵空拍錄下美如仙境般雨後即景。

中央氣象局今針對雲林縣、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、恆春半島、台東縣及蘭嶼綠島等11縣市發布豪雨或大雨特報，提醒山區慎防溪水暴漲，低窪地區小心淹水，同時呼籲注意雷擊及強陣風。

而南投縣在今天上午艷陽高照，相當炎熱，但下午2時許突然變天，不僅下起暴雨，偶而伴隨雷聲，下了1個多小時，直至下午3、4時，縣內各地雨勢才陸續變小轉停，文史工作者潘樵看準豔陽午後豪大雨後會出大景，雨一停就上山空拍。

潘樵表示，夏季高溫照著地面發燙，午後突飄降豪大雨，熱氣與水氣交會生雲霧，往常都會出大景，他因此在下午雨停之後，帶著空拍機趕往埔里北邊的頂猴洞山，果然看見埔里盆地周遭紛紛有山嵐浮現，雲霧不一會兒就包圍整個埔里盆地。