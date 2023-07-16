電撈日月潭魚虎球爆抓5千尾 出現特殊群體變化

日月潭遭魚虎入侵，夏天進入繁殖期，幼魚集結成魚虎球，成群獵食，但去年大遲到，捕撈量大減，外界困惑。但今年回歸前年態勢，南投農業處5日啟動電撈防治後，已爆抓達5200尾，成效不錯，更發現幼體大小混雜的特殊群體，懷疑是護幼的成體魚虎遭獵殺後，失親的魚虎球併入其他魚球，後續將繼續記錄監測。

農業處指出，外來種「魚虎」疑遭人放生入侵潭區，成魚攻擊其他魚類，每年7月進入繁殖高峰，幼魚會在成體護幼下，集結成「魚球」出動獵食，為防止繁衍擴散，近年與清大團隊、當地漁會合作電撈魚虎球，前年一舉捕獲3.4萬尾，去年疑因氣候影響，魚虎球遲至7月底才現蹤，捕撈狀況也欠佳，僅捉得1.5萬尾。

而今年日月潭魚虎球今年看似回歸前年態勢，早在6月中下旬就有漁民回報現蹤，因此在本月4日就啟動電撈防治作業，但有鑑於護幼魚虎的警覺性高，密集電撈恐打草驚「虎」影響成效，改採週期性電撈，目前電撈魚球已出動3次，分別捕獲2100尾、1000尾及2100尾，共5200尾，成效不錯，但也發現特殊狀況。

長期關心日月潭生態及水情的臉書專頁「日月潭一等高」分享當地漁會電撈魚球成果時指出，近期有同一魚球中出現大小混雜的情形，魚體從最小約4公分，最大到9公分都有，而因大小落差不是少數幾隻，各自為數不少；日月潭區漁會表示，應非同胎繁殖育雛，恐是護幼成魚遭獵捕，2個不同族群的魚球結合群聚。