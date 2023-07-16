快訊

被問獨立參選笑而不答 郭台銘說要用選票把民進黨換掉

獨／台北老字號吃到飽漲價仍撐不住？ 開業30年驚傳頂讓

年僅38歲解放軍天才科學家「因公犧牲」 重創AI兵推系統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電撈日月潭魚虎球爆抓5千尾 出現特殊群體變化

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭電撈魚虎球作業已捕獲5200尾，更發現幼體大小混雜的特殊群體。圖／取自臉書粉專「日月潭一等高」
日月潭電撈魚虎球作業已捕獲5200尾，更發現幼體大小混雜的特殊群體。圖／取自臉書粉專「日月潭一等高」

日月潭遭魚虎入侵，夏天進入繁殖期，幼魚集結成魚虎球，成群獵食，但去年大遲到，捕撈量大減，外界困惑。但今年回歸前年態勢，南投農業處5日啟動電撈防治後，已爆抓達5200尾，成效不錯，更發現幼體大小混雜的特殊群體，懷疑是護幼的成體魚虎遭獵殺後，失親的魚虎球併入其他魚球，後續將繼續記錄監測。

農業處指出，外來種「魚虎」疑遭人放生入侵潭區，成魚攻擊其他魚類，每年7月進入繁殖高峰，幼魚會在成體護幼下，集結成「魚球」出動獵食，為防止繁衍擴散，近年與清大團隊、當地漁會合作電撈魚虎球，前年一舉捕獲3.4萬尾，去年疑因氣候影響，魚虎球遲至7月底才現蹤，捕撈狀況也欠佳，僅捉得1.5萬尾。

而今年日月潭魚虎球今年看似回歸前年態勢，早在6月中下旬就有漁民回報現蹤，因此在本月4日就啟動電撈防治作業，但有鑑於護幼魚虎的警覺性高，密集電撈恐打草驚「虎」影響成效，改採週期性電撈，目前電撈魚球已出動3次，分別捕獲2100尾、1000尾及2100尾，共5200尾，成效不錯，但也發現特殊狀況。

長期關心日月潭生態及水情的臉書專頁「日月潭一等高」分享當地漁會電撈魚球成果時指出，近期有同一魚球中出現大小混雜的情形，魚體從最小約4公分，最大到9公分都有，而因大小落差不是少數幾隻，各自為數不少；日月潭區漁會表示，應非同胎繁殖育雛，恐是護幼成魚遭獵捕，2個不同族群的魚球結合群聚。

南投農業處也表示，由於今年加強成魚移除作業，不論在繁殖期前或至今仍持續進行，懷疑有部分護幼的成體魚虎被捕上岸後，失親魚球混入其他魚虎球，才會出現幼體大小混雜的特殊群體變化，過去偶有類似狀況，但就不多見，後續執行電撈魚球作業將繼續記錄監測，並持續關注近年的魚球數量的整體變化。

日月潭電撈魚虎球作業已捕獲5200尾，更發現幼體大小混雜的特殊群體。圖／取自臉書粉專「日月潭一等高」
日月潭電撈魚虎球作業已捕獲5200尾，更發現幼體大小混雜的特殊群體。圖／取自臉書粉專「日月潭一等高」

日月潭 南投 放生 魚類 漁民

延伸閱讀

日月潭雨後出現「兩道彩虹」！遊客驚呼好幸運 當地人認證：機會不多

電撈防治日月潭魚虎球！南投縣府首日開電捕獲千尾後 5天業績竟掛蛋

超獵奇！日月潭空拍竟見「巨魚」吞九蛙 管理處再揭魚眼秘密

南投日月潭滿水位！魚虎現蹤肆虐 達人一夜狂釣14尾

相關新聞

電撈日月潭魚虎球爆抓5千尾 出現特殊群體變化

日月潭遭魚虎入侵，夏天進入繁殖期，幼魚集結成魚虎球，成群獵食，但去年大遲到，捕撈量大減，外界困惑。但今年回歸前年態勢，南...

中府規劃空中廊道串聯水湳到巨蛋 網友：房價又要漲？

台中水湳經貿園區各項重大建設預計2025年陸續啟用，當地人士反映周邊道路太窄、大型建設各自獨立，不利發展。市府都發局表示...

中市團膳業者列黑名單改名再投標？ 業者：公司賣了！

台中市一家食品公司供應全市34校、上萬名學生午餐。遭爆雞腿來源非國產食材，市府調查後終止學校契約、追回國產食材獎勵金54...

影／中市府撤新光遠百專用道 外送員怕「雷區」仍改道

台中市政府交通局15日起撤掉惠中路「新光遠百專用道」，要求百貨業者在市政北七路、惠中路口及台灣大道、惠中路口增派義交指揮...

溪頭停車全面電子化 8月起不再人工以次收費

南投溪頭自然教育園區停車場原為人工計次收費，在地人免費，為改善周邊塞車問題，第2、3停車場前年引進電子停車系統改為計時收...

民代助理捐7年長髮 製作假髮供癌友租借使用

台中市議員江肇國助理劉虹麟，剪去留近7年的長髮，捐至財團法人癌症希望基金會，盼能做成假髮幫助罹癌患者。江肇國說，長髮是助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦