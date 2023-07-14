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醫療資源少…許淑華邀慈濟南投設院 證嚴允協助
南投縣長許淑華為提升南投醫療量能，前天率縣府團隊、縣議員到花蓮拜訪證嚴上人，表示縣府公告南投市21公頃土地為大型醫院預定地，邀慈濟到南投設院，證嚴上人也交代慈濟師兄師姐協助，提升南投醫療資源。
南投縣醫療資源長期不足，尤其缺乏大型醫院，重症病患得奔波外縣市就醫，相當不便。為爭取更多醫療資源，許淑華帶領衛生局長陳南松、民政處長林琦瑜及多位縣議員，當面向證嚴上人請託慈濟提供醫療協助。
許淑華說，慈濟從921地震後，協助南投災區重建，是縣府重要夥伴，新冠期間慈濟人提供人力、場地協助打疫苗，她代表南投鄉親感謝證嚴上人和慈濟基金會。
陳南松也簡報，南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮等四大次區域目前6家急救責任醫院為中度或一般急救責任醫院，尚無重度急救責任醫院，且南投整體醫護人力不足、床位數遠低於全國各縣市，也沒有醫學中心等級的大型醫院。
縣府已在5月行文衛福部，建請放寬醫療法有關次區域相關規定，以利南投設大型醫院。
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