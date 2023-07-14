聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫療資源少…許淑華邀慈濟南投設院 證嚴允協助

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣長許淑華（左）拜訪證嚴上人，感謝慈濟長期以來對南投鄉親的協助和照顧。圖／南投縣府提供
南投縣長許淑華（左）拜訪證嚴上人，感謝慈濟長期以來對南投鄉親的協助和照顧。圖／南投縣府提供

南投縣長許淑華為提升南投醫療量能，前天率縣府團隊、縣議員到花蓮拜訪證嚴上人，表示縣府公告南投市21公頃土地為大型醫院預定地，邀慈濟到南投設院，證嚴上人也交代慈濟師兄師姐協助，提升南投醫療資源。

南投縣醫療資源長期不足，尤其缺乏大型醫院，重症病患得奔波外縣市就醫，相當不便。為爭取更多醫療資源，許淑華帶領衛生局長陳南松、民政處長林琦瑜及多位縣議員，當面向證嚴上人請託慈濟提供醫療協助。

許淑華說，慈濟從921地震後，協助南投災區重建，是縣府重要夥伴，新冠期間慈濟人提供人力、場地協助打疫苗，她代表南投鄉親感謝證嚴上人和慈濟基金會。

陳南松也簡報，南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮等四大次區域目前6家急救責任醫院為中度或一般急救責任醫院，尚無重度急救責任醫院，且南投整體醫護人力不足、床位數遠低於全國各縣市，也沒有醫學中心等級的大型醫院。

縣府已在5月行文衛福部，建請放寬醫療法有關次區域相關規定，以利南投設大型醫院。

慈濟 證嚴 許淑華 衛福部

延伸閱讀

提升閱讀風氣 南投半數國中小設社區共讀站

南投醫療資源不足 縣長許淑華拜訪證嚴法師邀慈濟設院

南投擬斥資3652萬元 重建埔里地政所舊宿舍

台北市都更要等189年 許淑華提「以社宅導向」增誘因

相關新聞

台中露營區關10多家 業者怨法令繁瑣

疫情後，露營區生意不佳，台中市有10多家露營區因此關門，露營用品、露營車等相關產業生意也受影響。業者抱怨管理法令太繁瑣，...

議員建議行穿線退縮 中市府：重要路口優先

為洗刷行人地獄惡名，政府加重開罰車不讓人的違規行為，卻衍生路口停等行人的車輛大排長龍等亂象。市議員認為應全面盤點路口，推...

建縣三百年…彰化走讀藝術 被批未連結土地歷史

今年彰化建縣300年，縣府目前舉辦的藝術創作走讀節是重頭戲，在多個彰化發展重要場域設有有神獸、八爪章魚等裝置藝術，很吸睛...

台中非法日租套房 議員促輔導納管

台中非法日租套房散見在各商圈，中央列管家數排名僅次於台北市。台中市觀旅局稽查發現，去年全年查獲168家非法日租套房，今年...

醫療資源少…許淑華邀慈濟南投設院 證嚴允協助

南投縣長許淑華為提升南投醫療量能，前天率縣府團隊、縣議員到花蓮拜訪證嚴上人，表示縣府公告南投市21公頃土地為大型醫院預定...

通霄電廠改建…台中港將埋輸氣管 地方憂衝擊生態及漁民

台電計畫興建「通霄電廠二期更新改建計畫-海底輸氣管線工程」，由台中港區南側出海，至通霄電廠區西南側上岸，中市都發局今於龍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦