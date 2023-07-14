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建縣三百年…彰化走讀藝術 被批未連結土地歷史

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化走讀藝術節在彰化火車站屋頂的裝置藝術神獸很吸睛，卻被批評未與土地、歷史連結。記者劉明岩／攝影
彰化走讀藝術節在彰化火車站屋頂的裝置藝術神獸很吸睛，卻被批評未與土地、歷史連結。記者劉明岩／攝影

今年彰化建縣300年，縣府目前舉辦的藝術創作走讀節是重頭戲，在多個彰化發展重要場域設有有神獸、八爪章魚等裝置藝術，很吸睛很有趣，但文史工作者蔣敏全卻批評未能連結承載的土地歷史；彰化縣文化局長張雀芬說，這些藝術創作都已融入歷史文化，也會透過解說導覽，補充在地元素。

彰化縣政府在名為「啟城‧彰邑三百─2023彰化走讀藝術節」活動中，邀請國內外知名藝術家設置8件裝置藝術作品，分別在彰化火車站、彰化縣立美術館、彰化中興莊、彰化孔子廟、彰化藝術館八卦山大佛前廣場、銀橋、天空步道等處，展示9件微型藝術作品，展期到7月30日，盼民眾探索彰化文化藝術，深入走讀。

不過，彰化縣文史工作者蔣敏全卻指出，彰化藝術館（公會堂）是1935台灣民主濫觴的遺緒建物，應展示彰化縣花縣樹是菊花、菩提樹，卻看到非洲菊、百合花、火鶴花的印象；美術館承載古月井活水利民的故事，卻是一隻八爪魚或是一頂假髮帽子的幻想。

此外，彰化火車站是1905年啟用，象徵彰化城解構，卻設神獸拿彰化小吃。不過，蔣敏全認為也有亮點，像大佛前的拈花沾香獻佛，荷花彎月，頗富佛法禪意，有歲歲年年之寓，值得一看。

彰化縣文化局長張雀芬說，此次藝術走讀的藝術創作，都是經由策展人與藝術家先行溝通，結合各場域歷史與文化意義，經不斷修改，並融入彰化小吃、花卉、織、傘等在地特色，而藝術創作不能太生硬，透過活潑有趣的藝術帶動，並在解說及導覽補充相關在地元素、故事，讓遊客留下印象。

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