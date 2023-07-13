南投醫療資源不足 縣長許淑華拜訪證嚴法師邀慈濟設院

南投縣長許淑華為提升南投醫療量能，前天率縣府團隊、縣議員到花蓮拜訪證嚴上人，感謝慈濟長期協助南投鄉親。縣府也公告南投市21公頃土地為大型醫院預定地，邀請慈濟到南投設院，證嚴上人也交待慈濟師兄師姐全力協助，提升南投醫療資源。

南投縣醫療資源長期不足，是縣民關切焦點，尤其缺乏大型醫院，重症病患得奔波外縣市就醫，相當不便。為爭取更多醫療資源，許淑華帶領衛生局長陳南松、民政處長林琦瑜及縣議員蔡孟娥、林儒暘、林憶如、唐曉棻、廖梓佑、簡峻庭、林友友、李洲忠、吳棋楠，當面向證嚴上人請託，請慈濟提供醫療協助。

許淑華說，慈濟從921地震後協助南投災區重建，是縣府最重要的伙伴，新冠疫情期間慈濟人提供人力、場地協助施打疫苗，她代表南投鄉親感謝證嚴法師和慈濟基金會。

她說，南投醫療資源長期不足，希望慈濟醫院提供專業人員協助，證嚴上人也交待師兄師姐全力幫忙，在人力及設備上針對需要的資源提供協助。

陳南松也簡報，南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮等四大次區域目前6家急救責任醫院為中度或一般急救責任醫院，尚無重度急救責任醫院。且南投整體醫護人力不足、床位數遠低於全國各縣市，也沒有醫學中心等級的大型醫院。