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夢幻露營地點暫停營業 溪頭露營區整修招標廠商競爭激烈

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
溪頭是熱門露營地點，但露營區平台等設施老舊，2月起封閉整修，並將委外經營。圖／本報資料照片
溪頭是熱門露營地點，但露營區平台等設施老舊，2月起封閉整修，並將委外經營。圖／本報資料照片

國內露營活動方興未艾，溪頭自然教育園區是露營首選，但今年2月暫停營業，重新整修營地設施且將委外經營，吸引10家業者競爭。溪頭實驗林管處訂下投資金額最低門檻、營運績效評鑑與設施管理等3項條件，盼營造最佳森林露營環境。

溪頭是避暑勝地，遊客登山健行享受芬多精，也是熱門露營地點，露營區就在園區停車場上方，經常一位難求，過去還有遊客將車輛停放在停車場，打開車門當起車床族，就在車內過夜，就可看出溪頭露營的熱門程度。

台大實驗林管處表示，連續假日和暑假期間，溪頭露營區100個露營平台客滿，但露營平台尺寸比較小，且原有設施設備較為老舊破損，今年2月起露營區包括露營平台、野炊、烤肉、營火場、公共浴廁封閉暫停使用，重新整體規畫，將招標委外經營，提供更好的服務品質和更完善的露營環境。

台大實驗林管處指出，溪頭露營區面積2.1萬多平方公尺，招標營業營業期限為8年，若營運績效評鑑良好，可取得優先續約權，若未達此分數便算不及格，也將失去優先續約權利。

露營區內設置灶台、浴室、水塔、洗手間、貯藏室、管理室等相關設施，但建築物高度除水塔外不得超過3公尺，且與道路境界線之距離，也不得小於30公尺，以確保露營區之安全。

得標商取得經營權第1年，至少要投資600萬元，優先完成廁浴、炊事亭、露營帳台、營火場、水塔整修、電力系統更新、照明設施改善，第2至第3年每年投資不得少於200萬元，以維持露營區環境。

溪頭是熱門露營地點，但露營區平台等設施老舊，2月起封閉整修，並將委外經營。圖／本報資料照片
溪頭是熱門露營地點，但露營區平台等設施老舊，2月起封閉整修，並將委外經營。圖／本報資料照片

露營區 溪頭 停車場

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