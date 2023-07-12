彰化中山路加油站前 將移除網狀線

本報披露中油彰化中山路加油站前，因網狀線緊貼雙黃線，駕駛人難辨識，直接跨越中山路被開罰，也常發生車禍；昨中午有機車騎士跨越雙黃線肇事，受傷送醫。公路總局彰化工務段長陳禎康說，將抹去內側車道網狀線，不會再分辨不清。

彰化中山路加油站是彰化供油量最大站，周邊有縣府、縣農會大樓、郵局等，原本中山路中央畫虛線，後來在加油站出口畫設網狀線，供站內車輛進出，但周邊車流大，交通常打結，甚至釀交通事故。

公路總局後來畫設雙黃線，禁止車輛直接穿越中山路，但路面網狀線與雙黃線相連，很多駕駛人分辨不清，直接穿越被員警告發，上月取締88件，開罰600到1800元罰鍰。

違規駕駛人批評，網狀線與雙黃線相連，根本難以分辨，政府設道路陷阱「搶錢」。經本報披露後，彰化工務段表示，經會勘，將抹去內側車道網狀線，避免混淆雙黃線誤導駕駛。

縣議員楊子賢說，他曾針對中油中山路站標線問題，向彰化工務段反映，如今經媒體報導，工務段已決定20日前抹去內側車道網狀線，屆時駕駛人違規穿越雙黃線被告發，就沒有理由抱怨。

楊子賢說，為避免車禍事故發生，他支持公路總局在非路口不再開缺口的作法，但標線及標識設置要清楚，避免混淆，駕駛人違規被告發才會服氣。