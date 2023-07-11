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日月潭雨後出現「兩道彩虹」！遊客驚呼好幸運 當地人認證：機會不多

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭今天傍晚6時30分左右，潭面更驚現超美的「兩道彩虹」，平行劃過天際，俗稱這樣的現象為雙虹。圖／民眾提供
日月潭今天傍晚6時30分左右，潭面更驚現超美的「兩道彩虹」，平行劃過天際，俗稱這樣的現象為雙虹。圖／民眾提供

南投縣下午3時發布大雷雨即時訊息，但一場雨勢過後，夕陽不僅染紅了天際，日月潭今天傍晚6時30分左右，潭面更驚現超美的「兩道彩虹」，平行劃過天際，俗稱這樣的現象為雙虹，氣象專家表示，這其實就是「霓虹」，是陽光經過折射和反射後，發散射出成七彩的各色光譜。

民眾表示，剛才大雨過後，傍晚站在涵碧樓前就看到兩道彩虹的美景，不覺驚呼「好美！很難得。」經人介紹才知上方為霓、下方為虹，如果彩虹是紅橙黃綠藍靛紫，霓的七彩是反向呈現。

地方人士指出，日月潭是彩虹的故鄉，平時雨後的傍晚，陽光經過折射，經常會出現彩虹，但會像今天出現兩道彩虹，每年出現的機會不多，一般霓，又稱「副虹」，是一種雙重彩虹現象；在虹的外圍，但光度較弱，與虹成因相似，不同處在於太陽光是從水滴的底部射入，而虹是從水滴的頂部射入。

而虹是太陽光從水滴的頂部射入，霓則是太陽光從水滴的底部射入，經兩次折射和兩次反射後射出，再發散成各種不同色光，紅內紫外，恰好與虹的顏色排列相反。

日月潭 涵碧樓 南投

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