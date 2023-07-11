獨／台中霧峰納入國家風景區管理處規畫出爐 範圍涵蓋這些景點

台中市霧峰地區民眾爭取納入參山國家風景區管理處的初步範圍今已出爐，參山處明將在霧峰區公所開說明會，聽取地方意見，之後再把方案送交通部觀光局的評議委員會評鑑，待行政院公告後即完成納入程序。

據了解，參山處初步納入的範圍達300多公頃，包括民眾熟知的故宮北溝遺址、霧峰林家宮保第園區、林獻堂博物館、萊園、台灣音樂文化園區、民主議政園區（省議會）、亞洲大學現代美術館、光復新村、921地震教育園區、霧峰民生故事館、霧峰農區酒莊等都被規畫在內。

參山處指出，納入後的優勢有公共設施得以整體規畫、整體景觀品質獲得提昇、地方光觀可以整體行銷，以及觀光遊憩效益增加，能帶動整體地區經濟。例如可以興建停車場、解說指標系統和景觀設施的增設等，區內餐飲住宿、觀光遊憩，和各類運具業者都可以聯合整體行銷。

但是，未來依觀光發展條例，為維持觀光地區及風景特定區之美觀，區內的建築物造形、構造、色彩等，及廣告物、攤位之設置，得實施規畫限制。因此建管審查時，除原有之各主管機關外，需多會觀光主管機關或填具申請書，會商各目的事業主管機關審查同意。

另依據風景特定區管理規則，亂丟垃圾、採伐竹木、使用農藥、探採礦物或挖填土石、破壞環境等行為都受禁止與限制，也讓整體環境更加美好、更適合居住。