鹿谷麒麟潭 水上步道啟用

鹿谷鄉是南投推展觀星旅遊的景點之一，除了溪頭園區、杉林溪、鳳凰山天文台之外，麒麟潭是夜觀天文的新興景點，縣府改善麒麟潭及小半天石馬公園周邊景觀，爭取中央補助5000多萬元，新設的麒麟潭水上步道昨天啟用，夜間可觀星遊玩，估計可吸引更多遊客。

位於鹿谷凍頂山下的麒麟潭，清代原名大水堀，潭畔四周茶樹及檳榔香氣四溢，已故總統蔣經國命名為「麒麟潭」，早晚薄霧瀰漫，被譽為南投8大勝景之一。

縣長許淑華表示，鹿谷鄉是知名的避暑勝地，觀光局協助改善麒麟潭及石馬公園後，魚形廣場及水上步道啟用，後續環潭步道工程2個月內完工；南投星空季繼清境國小首場晚會及鳶峰天文台剪綵啟用，第2場主題晚會將在麒麟潭舉行，歡迎大家來鹿谷喝好茶、賞星星。

南投觀光處指出，麒麟潭是進入溪頭的首站景點，就在凍頂山下，發音源自相近客家語「崠頂」，是著名茶葉產區，湖光水色映照周邊山巒優美景色。

縣府新增麒麟潭周邊設施，包括130公尺長的水上步道、魚形活動廣場、更新闢200米步道鋪面，以串聯環潭人行賞景兼自行車騎乘步道、夜間照明設施、植栽、500米安全欄杆以及2處親水平台、賞螢步道等，其中魚形廣場及水上步道已完成。