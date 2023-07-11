聽新聞
test
0:00 / 0:00

鹿谷麒麟潭 水上步道啟用

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
南投縣府新設鹿谷麒麟潭水上步道，長130公尺，可享受湖光山色。圖／南投縣政府提供
南投縣府新設鹿谷麒麟潭水上步道，長130公尺，可享受湖光山色。圖／南投縣政府提供

鹿谷鄉是南投推展觀星旅遊的景點之一，除了溪頭園區、杉林溪、鳳凰山天文台之外，麒麟潭是夜觀天文的新興景點，縣府改善麒麟潭及小半天石馬公園周邊景觀，爭取中央補助5000多萬元，新設的麒麟潭水上步道昨天啟用，夜間可觀星遊玩，估計可吸引更多遊客。

位於鹿谷凍頂山下的麒麟潭，清代原名大水堀，潭畔四周茶樹及檳榔香氣四溢，已故總統蔣經國命名為「麒麟潭」，早晚薄霧瀰漫，被譽為南投8大勝景之一。

縣長許淑華表示，鹿谷鄉是知名的避暑勝地，觀光局協助改善麒麟潭及石馬公園後，魚形廣場及水上步道啟用，後續環潭步道工程2個月內完工；南投星空季繼清境國小首場晚會及鳶峰天文台剪綵啟用，第2場主題晚會將在麒麟潭舉行，歡迎大家來鹿谷喝好茶、賞星星。

南投觀光處指出，麒麟潭是進入溪頭的首站景點，就在凍頂山下，發音源自相近客家語「崠頂」，是著名茶葉產區，湖光水色映照周邊山巒優美景色。

縣府新增麒麟潭周邊設施，包括130公尺長的水上步道、魚形活動廣場、更新闢200米步道鋪面，以串聯環潭人行賞景兼自行車騎乘步道、夜間照明設施、植栽、500米安全欄杆以及2處親水平台、賞螢步道等，其中魚形廣場及水上步道已完成。

南投 馬公 溪頭

延伸閱讀

罕見意外！美國5歲男童「飛出」滑水道 自6米高半空墜下受傷

老是酒駕學不乖 南投男3個月被逮3次遭重判

「玩命關頭」南投暗夜上演 3輛BMW尬車遭起訴

天津「鹽光互補」電站全球最大 年供15億度綠能

相關新聞

台中機場完工 陳揆：推中進中出

台中國際機場整建3年現已完工，行政院長陳建仁昨視察表示，將盡速恢復疫情前14條國際定期航線，還要闢建第3航廈，推動「中進...

中市靜城專案 噪音車直接開罰

改裝車噪音成為民怨之首，台中市環保局表示，18日起啟動「靜城專案」2.0，過去查到未經認證、檢查合格的排氣管，都會再次檢...

鹿谷麒麟潭 水上步道啟用

鹿谷鄉是南投推展觀星旅遊的景點之一，除了溪頭園區、杉林溪、鳳凰山天文台之外，麒麟潭是夜觀天文的新興景點，縣府改善麒麟潭及...

台鐵R200新機車頭 鐵道迷爭睹

台鐵全新R200柴電機車頭昨天在彰化扇形車庫亮相，吸引鐵道迷爭睹。交通部長王國材說，台鐵近年編列千億元購車，R200正式...

彰化企業家募集二手消防車、救護車48輛 援助烏克蘭

烏俄戰爭已打了500日，國際救援也繼續湧入烏克蘭，彰化縣伸港鄉伸仁紡織董事長白璨榮募得退役的消防車、救護車、四輪傳動車、...

中捷事故1死10傷滿2月 民團赴市府「討真相、要究責」

中捷事故發生後已滿2個月，多組公民團體赴中市府，訴求「討真相、要究責」，並要求市府盡速公布調查報告。市府表示，目前全案仍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦