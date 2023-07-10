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彰化企業家募集二手消防車、救護車48輛 援助烏克蘭

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣伸港鄉伸仁紡織董事長白璨榮募得退役的消防車、救護車等共48輛，斥資千萬元翻修後，將運往烏克蘭，進行援助。圖／白璨榮提供
彰化縣伸港鄉伸仁紡織董事長白璨榮募得退役的消防車、救護車等共48輛，斥資千萬元翻修後，將運往烏克蘭，進行援助。圖／白璨榮提供

烏俄戰爭已打了500日，國際救援也繼續湧入烏克蘭，彰化縣伸港鄉伸仁紡織董事長白璨榮募得退役的消防車、救護車、四輪傳動車、復康巴士等共48輛，斥資千萬元翻修後，將運往烏克蘭，轉送當地政府使用，希望用實際行動援助，把台灣愛好和平，拒絕戰爭的理念帶到烏克蘭。

由於烏克蘭經過一年多戰爭，當地物資設備缺乏，白璨榮透過外交部、消防署、台灣基督長老教會總會等單位，共募得6輛消防車、20輛救護車、13輛四輪傳動車、9輛復康巴士共48輛救災等車輛將送到烏克蘭。

白璨榮斥資千萬元花了數月將這些車輛重新烤漆、維修內部設備、換上新輪胎及引擎後，車輛煥然一新，今天在伸仁紡織公司廣場將車輛一一送進28個大型貨櫃，將運到台中港，13日上貨輪出港，先運至波蘭再轉烏克蘭，將送給當地慈善團體，再分配給地方政府等相關單位使用。除了救災車輛，各界捐贈的醫療器材、紙尿片、急救包、發電機等物資，也一併上貨櫃送到烏克蘭。

捐贈的車輛上還印上台灣與烏克蘭兩國國旗的愛心，白璨榮說，希望能讓烏克蘭民眾看到台灣最真誠的人道救援，也希望有更多企業家一起援助烏克蘭，展現「Taiwan can help」理念，用行動拒絕戰爭。

彰化縣伸港鄉伸仁紡織董事長白璨榮募得退役的消防車、救護車等共48輛，斥資千萬元翻修後，將運往烏克蘭，進行援助。圖／白璨榮提供
彰化縣伸港鄉伸仁紡織董事長白璨榮募得退役的消防車、救護車等共48輛，斥資千萬元翻修後，將運往烏克蘭，進行援助。圖／白璨榮提供
彰化縣伸港鄉伸仁紡織董事長白璨榮募得退役的消防車、救護車等共48輛，斥資千萬元翻修後，將運往烏克蘭，進行援助，捐贈的車輛上還印上台灣與烏克蘭兩國國旗的愛心。圖／白璨榮提供
彰化縣伸港鄉伸仁紡織董事長白璨榮募得退役的消防車、救護車等共48輛，斥資千萬元翻修後，將運往烏克蘭，進行援助，捐贈的車輛上還印上台灣與烏克蘭兩國國旗的愛心。圖／白璨榮提供
彰化縣伸港鄉伸仁紡織董事長白璨榮募得退役的消防車、救護車等共48輛，斥資千萬元翻修後，將運往烏克蘭，進行援助。圖／白璨榮提供
彰化縣伸港鄉伸仁紡織董事長白璨榮募得退役的消防車、救護車等共48輛，斥資千萬元翻修後，將運往烏克蘭，進行援助。圖／白璨榮提供
彰化縣伸港鄉伸仁紡織董事長白璨榮募得退役的消防車、救護車等共48輛，斥資千萬元翻修後，將運往烏克蘭，進行援助。圖／白璨榮提供
彰化縣伸港鄉伸仁紡織董事長白璨榮募得退役的消防車、救護車等共48輛，斥資千萬元翻修後，將運往烏克蘭，進行援助。圖／白璨榮提供

烏克蘭 戰爭 巴士

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