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中市「靜城專案2.0」抓車輛改裝管 民代、警界盼修法增效率

聯合報／ 記者劉柏均游振昇／台中即時報導
中市府自7月18日起啟動「靜城專案」2.0，全面管制非法改裝排氣管。圖／台中市政府提供
中市府自7月18日起啟動「靜城專案」2.0，全面管制非法改裝排氣管。圖／台中市政府提供

中市改裝車噪音影響民眾居住品質，陳情案多，非法排氣管排氣檢測不合格也高。市府啟動「靜城專案」2.0，18日起凡使用未經主管機關審驗、認證或檢驗合格的排氣管，依規可處3千至3萬元罰鍰，未改善者可按次累罰；若再經聲音照相科技執法，可再罰最高3600元罰緩。

環保局統計，今年截至6月18日止，公害陳情案中，噪音比例達42%，其中多數為改裝車噪音；另聯合攔查排氣檢測，改裝車排氣檢測不合格率達37.5%，遠高去年機車平均定檢不合格率3.8%，達10倍以上。

環保局說，行政院環保署今年7月起公告，加重夜間噪音車輛違規罰則，依台中市公告妨害安寧禁止行為，如在夜間時段(22-08)，遭攔查使用非認證排氣管，依規可處3千至3萬元罰鍰，若為首次遭查，將依法處6千元及環境講習1小時；如經聲音照相科技執法拍照超標案件，將處最高罰鍰3600元。

市議員謝志忠表示，豐原公老坪山區的改裝車噪音擾民問題，他曾邀相關單位會勘討論，警方持續與環保局和監理單位共同執法，但警察非管理權責單位，聯合稽查勤務無法經常性安排，除非修法，讓警方可直接對改裝噪音車開罰。

台中市警局一名分局長認為「重賞下必有檢舉者」，可開放噪音管制法有檢舉噪音車獎金，當檢舉人滿街跑，噪音車主被檢舉到怕，會被迫改善自己車輛噪音問題，取締效果更好更快。

環保局長陳宏益表示，目前市警局取締時，會將資料上傳檢舉平台，再經由環保局認定處分，目前合作良好，若有其他需要，會再與警方溝通調整；檢舉獎金部分可正面思考，會視母法是否得以授權，或是以自治條例突破限制，會再探詢民代意見，多元考量。

中市府自7月18日起啟動「靜城專案」2.0，全面管制非法改裝排氣管。圖／台中市政府提供
中市府自7月18日起啟動「靜城專案」2.0，全面管制非法改裝排氣管。圖／台中市政府提供
中市府自7月18日起啟動「靜城專案」2.0，全面管制非法改裝排氣管。圖／台中市政府提供
中市府自7月18日起啟動「靜城專案」2.0，全面管制非法改裝排氣管。圖／台中市政府提供

噪音 台中市 科技執法

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