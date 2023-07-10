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彰化90人獲青創補助 隱身市場咖哩名店拿到30萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美進入「美保咖哩」店體驗洋溢日治明治時期色彩與日式喫茶店的氛圍。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美進入「美保咖哩」店體驗洋溢日治明治時期色彩與日式喫茶店的氛圍。記者簡慧珍／攝影

彰化縣青年張閔皓擅長平面設計與攝影，到花蓮一家日式咖哩店當學徒，去年學成返回家鄉彰化，以日治昭和時期代表色彩，開一家具有喫茶店風格的咖哩店，很快成為隱身市場的網美打卡熱點，經營特色與潛力獲彰化青年創業補助30萬元，今天縣長王惠美前往打氣，並鼓勵青年勇於追夢創業。

張閔皓的日式咖哩店「美保咖哩」開在員林市綜合市場，周邊不容易停車，必須騎車和徒步到達，店內僅有8個座位，空間小而溫馨。縣長王惠美頒贈象徵30萬元補助款的支票看板，進內店內體驗日式喫茶店的氛圍。

張閔皓說，店內座位雖少但都面向料理檯，能與店長、店只閒話家常，很多看網路消息的外縣市訪客用餐喝飲料時，順利詢問彰化縣、員林市有哪裡好玩好吃，他和店員都會提供資訊，無形中強化與顧客的交流，也行銷彰化縣的觀光旅遊。

王惠美來店前先做功課，表示張閔皓「出師」回鄉開店，用大量洋蔥、馬鈴薯、胡蘿蔔等新鮮蔬果作為基底，加入獨家研製的16種辛香料，熬煮帶有微辣感的咖哩醬，搭配彰化埤頭好米，煮出粒粒分明白飯結合咖哩醬，讓消費者感受多層次味蕾饗宴，去（111）年6月開幕迄累積不少忠實客群，也成為社群網美打卡熱點。

王惠美說，設籍彰化縣18歲至45歲的青年朋友，上滿創業研習課程30小時，就可以提案申請彰化縣青年創業獎勵補助，每人最高補助30萬元，截至目前，縣府青年創業獎勵補助90名，補助2700萬元青年創業獎勵金，讓彰化品牌繼續發光發熱。

張閔皓表示，先前與同樣得到彰化縣青創補助的「幸福販賣所」創辦人洪維駿聊天，得知縣府鼓勵青年創業，今年初他通過審核，咖哩店開發文創商品衣服、襪子，襪子是與社頭織襪業合作，很多外縣市朋友上網訂購文創商品，親自來員林取貨順遊彰化，可以說是帶動市場附近經濟的一種方式。

彰化縣長王惠美今天到青年創業商店打氣。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美今天到青年創業商店打氣。記者簡慧珍／攝影

青年 創業

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