台中潭興立體停車場今天啟用 8月底前可免費停車

榮獲2022國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎殊榮的「台中市潭興立體停車場興建工程」，興闢地下1層至地上6層立體停車場，提供300席汽車及111格機車停車位，解決停車供給不足問題；停車場今天啟用，今年8月底前可免費停車。

台中市府秘書長黃崇典今天主持啟用典禮表示，嶄新的潭興立體停車場歷時3年今天啟用，是潭子的一樁喜事，市府還加碼送出即日起到今年8月底前停車免費的優惠，讓民眾體驗及試用新停車場環境，也帶動商圈繁榮。

黃崇典指出，近年來市長盧秀燕在潭子區推動各項重大建設，發展快速，潭子區也受惠74號環狀道路交通優勢，鄰近北屯區、豐原區，帶來大量人潮，潭興立體停車場也鄰近潭子運動公園、潭子國民運動中心、潭子火車站、郵局及中華電信等車潮多的公共設施據點，今天啟用後，停車場可與商圈串連，可帶動周邊經濟、提供更好的生活服務機能，更可紓解人流往來及洽公停車需求。

黃崇典也當場宣布好消息，即日起至今年8月31日止為試營運，開放民眾免費停車，9月1日起由委外廠商經營管理，並納入停車收費管理，以每30分鐘收費15元計時費用，停車場24小時均有駐點人員提供服務，提供車牌辨識、多卡通及行動支付等多元停車服務。

黃崇典表示，此座停車場設計非常現代化，更榮獲多項獎項，整棟停車場以綠建築設計導入大自然意象，如同在都市中的一座小山。潭興立體停車場施工耗時3年，期間碰到疫情、缺工和原料上漲等困難，非常感謝各單位的努力，讓潭興停車場能夠順利準時完工啟用。

台中市交通局長葉昭甫表示，為健全潭子區交通機能，改善車輛違規停放問題，市府自籌費用及交通部公路總局補助經費，總計斥資3億1043萬元，將潭興路三段及興華二路旁的平面停車場興建為立體停車場，共提供300席汽車停車位（其中低碳7席、無障礙6席、親子6席）及111格機車停車位，增加車輛停放空間。

交通局指出，市府近年來興建的多座立體停車場，勇奪國家卓越建設獎最佳規劃設計類卓越獎、金質獎、優質獎等獎項肯定，建設快速有效率、打造更優秀的品質，提供商圈與住宅區的停車需求，交通局致力改善停車問題，近5年來共投入98億元興建公有停車場，目前已啟用及興建中的公有停車場共26座，創下台中歷年最多紀錄，大幅提供商圈與住宅區的停車需求，讓市民停車更方便。