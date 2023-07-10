台中高快速路網更完整 國1銜接台74線工程明年5月完工

行政院長陳建仁上午到台中市視察國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，對於施工期雖遇疫情和材料漲價，但工程進度仍超前2.53%，目前已達72.53%，並將於明年5月完工通車表示欣慰，也特別感謝工程人員的辛勞和台中市政府的配合。

陳建仁說，這個工程是讓國道1號與台74線銜接，車輛不必先下了再上，解決大雅交流道的壅塞，提升車流轉接效率。搭配行政院今年初核定的國道1號后里大雅段拓寬計畫，將提供大台中地區更便捷的交通。

另在去年1月10日，行政院亦核定94億元國道1號后里到大雅段的拓寬的可行性評估，未來可以滿足台中國際機場和中部科學園區交通快速發展之需。

交通部長王國材說，台中是國內高快速路網最完備的地區，因為國3是一個彎繞，加上國1、國4和台74，因而形成一個高快速網，但面臨的是系統間的 銜接沒有很好。包括今年1月26日豐原潭子段的系統交流道往南延伸，跟台74銜接，變成一個環，而今天的這個工程則是，過去從大雅、台中、南屯都要從這個地方下來，但台74沒有跟國1銜接，很多車子都先下來再上國1，國1也是如此。此工程108年11月底動工，到明年5月完工，意義就是把國1和台74透過系統交流道在國1有2條匝道、台74有4條匝道，形成完整銜接。

另外，豐原潭子段今年已完工，在系統交流道的北端另還有后里到大雅的拓寬工程，拓寬之後再經過系統交流道的分散，這樣的路網在台中的高快速道路網會變得很有效率。

高工局指出，工程完工後，尖峰時段行車時間國1往台74線潭子方向，約可節省26分鐘；國1往台74線西屯方向，約可節省20分鐘，提供大台中都會區更完整、便捷的高快速路網及優質的交通服務。