南投竹山景點串聯 下坪自行車道將延長 街仔尾溪增設橋

為加強南投竹山下坪自行車道沿線景點串聯，避免人車爭道，南投縣府斥資逾千萬元改善，今年二期工程可望完竣，並已編列2500萬元新增自行車道550公尺，設立36公尺長並跨越街仔尾溪的鋼構橋，以完善自行車道環狀系統，整體提升單車旅遊品質。

縣府指出，下坪自行車道沿著街仔尾溪，經過下坪小吊橋、老荔枝樹、九十九崁、及台大熱帶植物園區等景點，但由於東側段行經投45線下坪路段，自行車常與汽機車爭道，大小車險象環生，為了保護自行車使用者安全，也促進觀光，因此著手推動自行車道系統整合及改善工程計畫。

第一期斥資700萬元，從自行車道起點竹山鎮下坪路既有景觀涼亭，沿街尾圳東側河堤由南往北新設長630公尺、寬3公尺的車道，改善人車爭道，去年完竣；第二期經費500萬元改善下坪吊橋西側南端既有車道200公尺，年底可望完工。

為加強沿線景點串連，縣府加碼編列2500萬元進行第三期工程規畫案，觀光處表示，銜接第二期工程，將沿街尾圳兩側河堤再新增550公尺的自行車道，作為延長。

此外，縣府也將設立36公尺長的鋼構橋，跨越街仔尾溪，完工後，形成下坪單車環狀系統，同步串連環島1-3南投環線自行車道。

觀光處表示，下坪環狀自行車道沿途自然生態豐富，是舒適友善的單車騎乘路線，全部完工後，將能整合休閒與地方產業特色，增加竹山鎮周邊活動空間及遊憩性，打造單車漫遊小鎮輕旅行的旅遊新型態。