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電撈防治日月潭魚虎球！南投縣府首日開電捕獲千尾後 5天業績竟掛蛋

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭又進入魚虎繁殖期，幼魚集結成群獵食，魚虎球現蹤，縣府首波電撈捕獲2100尾。圖／取自臉書粉專「日月潭一等高」
日月潭又進入魚虎繁殖期，幼魚集結成群獵食，魚虎球現蹤，縣府首波電撈捕獲2100尾。圖／取自臉書粉專「日月潭一等高」

日月潭遭魚虎入侵，7月進入繁殖期，幼魚集結成群獵食，魚虎球現蹤。南投農業處啟動電撈防治，4日首度開電捕獲2100尾，但5日至今卻業績「掛蛋」；農業處表示，魚虎警覺性高，密集電撈恐影響成效，採周期性電撈，以免打草驚「虎」。

農業處指出，外來種「魚虎」學名小盾鱧，疑遭人放生才入侵潭區，成魚會攻擊其他魚類，幼魚則會在成體護幼下，集結成「魚球」成群出動獵食，為防止繁衍擴散，近年與清大團隊、漁民合作加強捕捉防治，入夏發現魚球蹤跡就進行電撈。

而在本月1日就接獲潭區人員通報，已陸續發現魚虎球現蹤，而且為數不少，經通報縣府後，農業處在4日啟動電撈防治行動，並在開電首日一口氣捕獲2100尾，成效不錯，但在首日作業後，就暫停電撈，因此這5天幼體魚虎進帳「掛蛋」。

農業處林務保育科表示，就目前防治人員回報，已發現大竹湖等多處潭域均有魚虎球現蹤，但魚虎族群經多年的電撈防治，警覺性也提高，為免在電撈作業初期，先透過加強巡查來掌握族群，採取週期性電撈模式，以免密集電撈打草驚「虎」。

長期關心日月潭生態及水情的臉書粉絲專頁「日月潭一等高」近期分享魚虎球現蹤消息，並指出，早在6月中旬就在潭上已經有看到牠們出沒，不過當下來不及拍起來，不過一到7月牠們更是頻繁現蹤，一副「這就讓你拍個夠」，十分活躍。

至於，去年魚虎球遲至7月底才現蹤，電撈幼體魚球僅約1.5萬隻，較前年同期少了大半，而今年看似又回歸前年態勢，是否可能大爆發？農業處則表示，因現在才在電撈防治初期，尚未能看出魚球數量變化，仍待後續觀察，而除電撈外，成體移除作業也持續進行中。

日月潭 魚類 漁民 南投

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