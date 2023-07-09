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104歲助產士辭世接生5千嬰兒 東勢開雜貨店成登山路標

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
兩年前婦女節，市府客委會主委江俊龍前往探望百歲人瑞羅劉阿自，兩人相談甚歡。圖／客委會提供
兩年前婦女節，市府客委會主委江俊龍前往探望百歲人瑞羅劉阿自，兩人相談甚歡。圖／客委會提供

台中市東勢區羅劉阿自，在地當助產士，40年接生逾5000名新生兒，退休後在軟埤坑開雜貨店又40年，百歲人瑞耳聰目明，還心算記帳。曾獲選台中市「經典女力代表」，6月23日104歲高齡辭世，市長盧秀燕頒褒揚狀。

羅劉阿自住台中市東勢區軟埤坑，出生在日治時期大正9年（西元1920年），18歲考上合格助產士，按規定滿23歲開始執業，40年的助產人生，接生逾5000名嬰兒。

客委會指出，在她接生經驗中，成功讓許多難產的嬰兒順利來到世上，也曾搶救產後血崩危急的產婦性命；甚至自掏腰包負擔昂貴醫藥費，讓貧困產婦得以順利分娩，老人家充滿客庄女性堅韌的力量，2021年獲台中市政府「經典女力代表」。

羅劉阿自退休後，在東勢區軟埤坑開雜貨店，100多歲還能用心算、珠算，自己記帳，直至今年6月23日以104歲高齡辭世。

台中市客委會主委江俊龍回憶，2年前婦女節他前往探望，江俊龍說，他要離開時，老人家還相送到門口，以日語及90度鞠躬表達感謝，讓他「內心激動不已」。

羅劉阿自在軟埤坑經營當地第一家雜貨店，在Google商店評論中，獲4.3顆星。網友對百歲人瑞經營的雜貨店服務品質印象深刻，指人瑞老闆娘親切，青菜蔬果新鮮齊全，不少登山隊伍把雜貨店當作路標。

104歲羅劉阿自辭世，台中市府頒褒揚令，感謝人瑞造福地方。圖／客委會提供
104歲羅劉阿自辭世，台中市府頒褒揚令，感謝人瑞造福地方。圖／客委會提供

台中市 接生

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