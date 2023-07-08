影／外國客照過來！中部八縣市推「迎賓禮包」限量4000個

暑假旅遊旺季，為吸引外國旅客從台中國際機場入境台灣，中市觀旅局聯合中部8縣市，推出中部限定的「迎賓禮包」，限量4000個，吸引國外旅客暢遊中台灣。觀旅局長陳美秀說，目前台中機場定期與包機共8航線，市府持續與越南、泰國、日本等6國家接洽中，力拚年底14條航線起飛。

台中市觀旅局統計，去年受疫情影響，入境台中國際機場人數5900人，今年1至5月，入境台中國際機場已有68000人，呈現10倍成長。

為吸引外國旅客由台中國際機場入境，台中市政府與新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣與嘉義市政府共8縣市，推出中部限定「迎賓禮包」。今天傍晚由8縣市局處長，迎接來自越南114人團的旅客，並送出迎賓禮包。

即日起，持外國護照遊客入境當日，在台中國際機場1樓入境大廳「旅遊服務中心」領取，每袋隨機裝2縣市選物，自由行旅客掃描QR Code，出示畫面即可領取一份，團體由導遊統一提供旅客名單拍照後領取，限量4000分，送完為止。

迎賓禮包內容包含台中觀光意象毛巾、新竹市知名花生醬、新竹縣東方美人茶包、繡有苗栗吉祥物的運動毛巾、彰化特色紡織毛巾及襪子、南投特色品茗杯對杯、雲林精美明信片組、嘉義市質感毛巾。

台中市觀旅局表示，7月台中國際機場航班，包含定期航班有越南河內、胡志明、香港，本月2日有澳門線首航；本月2日，包機有越南峴港、韓國釜山與濟州、菲律賓馬尼拉。