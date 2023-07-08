影／即日起暑假6周！彰濱水上樂團憑發票免費玩

天氣炎熱，彰化縣「彰濱~海FUN一夏」慶安水樂園活動今天開幕，縣政府首度推出水上自行車、龍舟板SUP，水道上海洋生物最「鯨」喜也跟遊客初見面，即日起到8月13日的每個周休二日，慶安水道都有水上活動等著民眾體驗彰濱熱情。

「彰濱~海FUN一夏」邁入第二年，今天在彰化縣自然生態教育中心旁的慶安水道開幕，彰化優秀的表演團體「狂夢藝術」以海洋為舞台，表演緊張刺激的高空鋼索，預告今夏活動歡樂又有趣。

王惠美感謝海洋委員會大力支持，也感謝在地廠商龍興塑膠科技公司董事長曾錦桹提供獨木舟，產業結合地方觀光推廣水域活動；她說，慶安水道的水域很平靜，非常適合發展水上活動，去年SUP立式划槳、獨木舟廣受好評，今年首次推出水上自行車、龍舟板SUP，和兩隻「鯨」喜的大翅鯨及虎鯨，停留慶安水道陪伴大家一起Fun暑假。

海洋委員會副處長郭進興表示，一連兩年他參加活動，今年不僅整體水質乾淨，非常適合推動海域永續活動，還有第一次看到的水上自行車是他，如果辦理效果不錯，未來可能推廣到其它縣市。

今天有許多來自全台各地的SUP自由玩家體驗水上小旅行，划獨木舟或風帆，陸地上擺放適合兒童的小型水上溜滑梯，水道旁白色海豚屋是彰化縣自然生態教育中心靜態展覽濱海生態。只要在彰化縣內5月至8月消費滿300元的收據或發票，或到活動服務台領取集點卡並在現場市集消費300元以上，即可報名現場梯次，免費體驗一項水上設施。