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中市多元化計程車隊注新血 車輛數將突破3千輛

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市目前共有12家多元計程車車隊，車輛數將突破3000輛。圖／台中市交通局提供
台中市目前共有12家多元計程車車隊，車輛數將突破3000輛。圖／台中市交通局提供

台中市自108年首家多元化計程車隊上路以來，目前已有12家多元化計程車隊，台中市交通局近期辦理第4次徵選，讓台中市新成立的計程車隊也能有機會參與多元化計程車服務，後續多元化計程車車輛數可望突破3000輛，占全市整體計程車數量約35%，提供民眾多元的乘車選擇。

交通局長葉昭甫表示，中市府自108年10月底開放多元化計程車隊上路，車輛數持續增加，可望達到3000輛，多元化計程車採彈性費率的創新營運模式，並提供民眾以手機APP叫車及電子支付等科技體驗，廣受民眾好評。

葉昭甫說，多元化計程車有別於一般黃色計程車，無黃色車身及車頂燈，採全預約載客，具有機動性與彈性費率等優點，創新營運模式刺激市場競爭力，可提升台中市計程車產業競爭力。

多元化計程車與一般小黃計程車一樣同為白底紅字車牌，但多元化計程車車身非傳統的黃色車身，且必須透過車隊預約平台叫車，不得巡迴攬客及排班。

交通局提醒，坊間有自用車車主私下成立叫車群組攬客，違反公路法也影響乘客權益，違規駕駛除依公路法吊扣駕照及車輛牌照4個月外，還可開罰10萬元至2500萬元，民眾若有搭車外出需求務必搭乘合法計程車，同時選擇合法計程車業者所提供的叫車軟體，切勿以非法網路群組叫車，保障乘車安全。

計程車 台中市 競爭力

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