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水里黑紫玉葡萄汁多Q甜 本周末車埕景區熱銷上市

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
水里鄉農會每年夏季都在車埕鐵道園區舉辦黑紫玉葡萄展售會，歡迎國人前來品嘗。本報資料照片 記者黑中亮／攝影
水里鄉農會每年夏季都在車埕鐵道園區舉辦黑紫玉葡萄展售會，歡迎國人前來品嘗。本報資料照片 記者黑中亮／攝影

水里的葡萄成熟了！水里鄉農會為強力行銷地方特產，周末在車埕鐵道廣場及鐵道小學堂舉辦「黑紫玉葡萄節」，並擴大辦理草地野餐組合、水禮文創市集，今年更結合南投在地的鳳梨推廣，將葡萄與鳳梨尬出新風味，歡迎國人前來品嘗，果形圓碩、汁多Q甜好吃的黑紫玉葡萄，及在地優質農產品。

水里鄉農會指出，水里不僅是青梅的故鄉，每年6月至12月是「黑紫玉葡萄」的產季，不僅葡萄果實圓潤、果皮光滑呈紫黑色且具有果粉，具備高品質水果很重要的三頭四度，造就出黑紫玉萄葡具備特殊的香氣，成為夏季最熱銷的品種，連續多年榮獲行政院農業委員會百大精品推薦。

總幹事賴育佑並說，鄉內農民種出來的青梅與葡萄等農產品，尤其具備玉山與濁水溪的加持，因高海拔山區日夜溫差極大，葡萄在白天擁有充足的紫外線進行日照，夜間氣溫常降至10度以下，孕育出葩頭、粒頭、粉頭完整，果粒色香Q甜度具佳，每粒果實重約8至12公克，糖度更在18至22度間，且帶有果粉，是品質絕佳的黑紫玉葡萄。

南投農業處長陳瑞慶指出，南投縣葡萄主產區以信義、水里及草屯為主，水里鄉有30餘公頃耕作面積，主要分布上安休閒農業區，生鮮葡萄品質相當好，果肉Q彈，果香濃郁，甜度高，深受消費者喜愛，每當產季上市就受到消費者熱烈搶購，經常供不應求。

2023水里黑紫玉葡萄節7月8、9日兩天強勢登場，上午11時至17時30分在水里車埕鐵道廣場、鐵道小學堂兩地，網羅在地社區、休閒農業區及青年農民展售優質時令農產品進行農夫市集、水禮市集；並擴大辦理草地野餐組合，歡迎國人一同來水里後花園走走。

水里鄉農會每年夏季都在車埕鐵道園區舉辦黑紫玉葡萄展售會，歡迎國人前來品嘗。本報資料照片 記者黑中亮／攝影
水里鄉農會每年夏季都在車埕鐵道園區舉辦黑紫玉葡萄展售會，歡迎國人前來品嘗。本報資料照片 記者黑中亮／攝影
南投縣甜度高達18度的黑紫玉葡萄，成為夏季最熱銷的品種，連續多年榮獲行政院農業委員會百大精品推薦。本報資料照片 記者黑中亮／攝影
南投縣甜度高達18度的黑紫玉葡萄，成為夏季最熱銷的品種，連續多年榮獲行政院農業委員會百大精品推薦。本報資料照片 記者黑中亮／攝影

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