日月潭萬人泳渡報名3天秒殺 馬英九將第10度挑戰

日月潭萬人泳渡去年恢復舉辦以來，配合今年疫情解封、國境開放，全面恢復正常報名限制2.5萬人，南投縣教育處表示，自7月3日起開放網路報名以來，國外泳客詢問度很高，僅第一天就有2萬人完成報名，主辦單位說，第三天就已額滿，考慮不少報名參賽隊伍的資料要完成補件，預計本周末就會關閉報名網站；縣府透露，前總統馬英九將第十度挑戰全程，但縣長許淑華尚未表態下水。

日管處表示，一年一度的日月潭萬人泳渡活動，是日月潭最具歷史與規模的活動．從1983年開始，每年的中秋節前後，來自台灣與海外各地的游泳好手，齊聚日月潭朝霧碼頭下水游到伊達邵碼頭，全程約3000公尺，於2002年正式列入世界游泳名人堂。每年均吸引來自國內外的游泳愛好者參加，共同創下橫渡日月潭的長泳壯舉。

南投縣政府透露，曾經九次挑戰日月潭萬人泳渡的前總統馬英九，今年已同意受邀第十度挑戰3公里的全程，縣長許淑華雖是上任第一次以地主身分主持活動，但由於公務繁忙，目前尚未表態是否下水參加挑戰，但據知曾在南投市長任內參加過這項國內最大型的泳渡活動。