台中埤豐橋改建新橋 24日封閉拆除

銜接台中市豐原區、東勢區的埤豐橋，橋面因921地震傾斜，加上常年受大甲溪水沖刷，橋墩裸露、安全堪慮。台中市府編列10億元建造新橋，舊橋預計7月24日封閉、8月1日拆除，一般民眾可改道長庚橋，緊急救災、救護車輛可行駛便橋，新橋預計2025年完工。

台中市建設局長陳大田、立法委員江啟臣與當地議員昨會勘。陳大田指出，東勢區埤豐橋改建工程，市府投入10億元經費，打造安全、便捷的橋梁。

陳大田指出，舊橋拆除後，新搭的便橋上午7點到9點、傍晚4點到7點，開放給附近住戶通行；一般汽機車用路人應改道行駛上游的長庚橋，但消防車、救護車及特殊原因等車輛，基於時效考量，可走施工便道通行。

「跟舊橋說再見！」江啟臣說，埤豐橋過去32年承載豐原、東勢居民的通行往來，又橫跨大甲溪兩岸，橋梁安全性至關重要，重建後讓東勢、豐原往來交通更安全，預計2025年7月完工。

現有埤豐橋於1991年興建，串聯東勢、豐原、石岡、后里、苗栗的重要交通樞紐，921大地震時受損，2000年局部重建，近年來大甲溪河道刷深，橋墩裸露，影響橋梁穩定性。

陳大田表示，埤豐橋相關公告與改道標誌，均會全面設立，並在台三線中央分隔島、東勢地區顯著的地點設置，現場安排義交在各路口引導改道，避免民眾誤入工區。

市府表示，新橋以脊背橋形式重現，採大跨距鋼橋橫越車籠埔斷層與大甲溪深槽區，大幅提升橋梁安全，橋梁融入在地農產元素及夜間燈光，營造地方特色亮點。