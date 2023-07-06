全國首創！改善鹿港老街淹水 國小操場蓋蓄洪池兼做地下停車場

彰化縣政府為改善鹿港老街周邊淹水問題，向中央爭取補助，斥資3億元在洛津國小操場興建全國首創兼具蓄洪池功能的地下停車場，今天舉行動土儀式，預計明年12月完工，不僅能解決鹿港老街長期淹水問題，也為鹿港地區爭取更多停車空間，又能讓學校煥然一新，創造三贏。

洛津國小興建兼具蓄洪池功能地下停車場，今天由彰化縣長王惠美和水利署副署長王藝峰等人主持開工動土儀式，立委陳秀寳、鹿港鎮長許志宏及多位縣議員等地方民代與會。

王惠美表示，為解決鹿港老街長期以來遇雨則淹問題，爭取中央水利署補助2.2億元，彰化縣政府在議長謝典林及議員們的預算支持下，自籌約8千萬元，共斥資3億元，推動全國第一處逕流分擔場域，全國首創在洛津國小蓋地下停車場兼蓄洪池，蓄洪量體約為1萬2千立方公尺，如果試辦效果不錯，未來在各都會區也可能朝這個方式努力。

王惠美說，未來地下停車場約可提供107個停車位，也會一併改善學校操場、司令台、圍牆、植栽、人行道等周邊設施。另外，配合一旁鹿港溪環境，及鹿港轉運站BOT案、大眾捷運系統延伸設站，將一併建設起來，今年是建縣300年，期待這項工程能如期如質完工，讓來鹿港的遊客能夠有好的停車空間，希望鹿港可以走向更國際的觀光城市。

水利署副署長王藝峰表示，鹿港是水利署擺放第一的治水總站，在整治淹水計畫中，與彰化縣政府合作，在下游河段進行整治，並新建抽水站，但要在鹿港鎮治水很不簡單，因為鹿港鎮是台灣最古老的城鎮之一，有豐富的人文、廟宇、古蹟等，加上街道狹小，如何治水對水利署來說是非常大的挑戰。