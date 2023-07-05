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台中梧棲今天停水區域 水公司提醒停水期關閉抽水機電源

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲今天停水區域。圖／取自水公司網站
台中市梧棲今天停水區域。圖／取自水公司網站

台中市梧棲區今天有部分區域停水，停水到下午4點，台中市副議長顏莉敏在臉書提醒大家，水公司呼籲，停水期間應關閉抽水機電源，慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。

自來水公司表示，為提供量足質優自來水、提升民眾用水品質，辦理「110年清水所1302分區管網封閉確認與漏水調查(NRW-IS、RE-02-02)」小區管線施工作業，將造成部分區域停水。

停水期間應關閉抽水機電源，慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災；也易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。 建築物自來水進水口低於地面用戶，停水期間，將總表前制水閥栓關閉，避免發生可能虹吸污染。

停水時間從今天早上8點到下午4點，停水地區：涵蓋臨港路四、五段以東、港埠路三、四段以西、華江南街二段以南、文化路一段1巷以北等區域(中和街, 中央路二段, 中橫十一路, 中橫十三路, 中橫十四路, 中正路, 中清路九段, 中社路, 中興路, 五權路, 仁美街, 八德一路, 八德二路, 八德東路, 八德路一段, 八德路二段, 北堤路, 南簡路, 四維中街, 四維中路, 四維東路, 四維西路, 四維路, 四維路一段, 四維路二段, 圓環, 大仁南路, 大仁路一段, 大仁路二段, 大勇二路, 大勇北路, 大勇南路, 大勇路, 大同街, 大智路一段, 大智路二段, 居仁街, 建國中二街, 建國北街, 建國南街, 建國西街, 文化路一段, 文化路二段, 文昌路, 文興路, 東建路, 梧北路, 梧南路, 梧棲交流道, 梧棲路, 民安一街, 民安三街, 民安二街, 民族街, 民族路三段, 民族路二段, 民權街, 民生街, 民生西街, 海濱路, 清水交流道, 港埠路一段, 港埠路三段, 港埠路二段, 港埠路四段, 港新一路, 港新三路, 港新二路, 港新五路, 港都一路, 港都三路, 港都二路, 港都五路, 港都路, 漁港路, 福德街, 築港路, 臨港路三段, 臨港路五段, 臨港路六段, 臨港路四段, 自立路, 臺灣大道九段, 臺灣大道八段, 莊敬路, 西建路, 西部濱海快速公路, 雲集街, 頂橫街, 鰲峰路, 鰲西路)

停水 梧棲

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