台中市立圖書館近30萬冊電子書 民眾2周最多可借10冊

台中市立圖書館近期新購上架5.5萬冊電子資源，包括台北文學獎年金大獎首獎作品「女二」、「我在計程車上看到的財富風景」、「學會整理,就會喜歡自己」等熱門書籍，另增加親子天下教養、語言學習影音庫等影片，目前共近30萬冊電子資源可供借閱，電子書借閱冊數也從2周4冊，加碼提升至10冊，歡迎民眾透過手機平板等裝置，不受時空限制，盡情享受閱讀樂趣。

台中市文化局長陳佳君表示，教育部今年3月公布「111年台灣閱讀風貌與全民閱讀力年度報告」，台中市「民眾每人網站資源使用次數」居六都之冠，可見台中市是一個智慧閱讀城市，因應市民對電子資源借閱需求增加，市府連續兩年購書預算1億元，並依據借閱統計分析，增加親子童書、文學小說、財經商管及中小學生喜愛的閱讀認證電子書等。

中市圖了解新手爸媽對於親子教養圖書的需求，購置近400部影片的「親子教養影音庫」，讓電子資源成為爸媽育兒及教養的心靈後盾。張小姐說，圖書館的親子教養影音庫，讓她可隨時隨地運用平版及手機接收教養知識，「現在有多元豐富的親子教養影音可以觀看，學習育兒知識更方便。」

另外，中市圖也增購豐富的語言學習資源，包含職場英語、生活英語、日語、韓語、越南語等，因應學習第二外語的趨勢，在家就能輕鬆學外語。來自清水的黃姓學生說，最喜歡圖書館新購的JLPT新日檢文法實力養成及新制多益閱讀滿分攻略等課程，讓他外語能力大幅提升。

中市圖指出，由於電子書熱門書籍經常借閱額滿，為滿足閱讀需求，中市圖另增加「電子書計次服務」，民眾每月享有2次不用預約等待，就能立即借閱電子書服務，歡迎民眾踴躍申辦借閱證。