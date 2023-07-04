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影／中興新村市場老舊 蔡培慧爭取全面優化改善

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投市中興新村第一、第三及光明市場環境設施老舊，立委蔡培慧（中）今現勘，攤商反映盼改善優化。記者賴香珊／攝影
南投市中興新村第一、第三及光明市場環境設施老舊，立委蔡培慧（中）今現勘，攤商反映盼改善優化。記者賴香珊／攝影

南投市中興新村中興新村第一、第三及光明市場營運至今逾一甲子，環境設施老舊，立委蔡培慧今會同經濟部中辦現勘，攤商及居民紛反映希望改善，蔡培慧說，將邀集相關單位與里長、攤商代表等討論，整合需求後向中央提報計畫爭取改善。

立委蔡培慧指出，隨觀光活絡，中興地區市場人氣旺，環境設施也該優化，但當地權責複雜，地權屬國發會，市場由省府合作社管轄，中興活化發展也需公所協助，今現勘先了解地方需求，後續邀相關單位與里長、攤商代表等討論改善事項。

「上廁所得摀口鼻。」光榮里長鄭深二說，第三市場雖有公廁，但空間不大，通不好有異味；光明里長黃希谷說，光明市場除老舊漏水，更因興大進駐、周邊宿舍活化，師生、遊客變多，但市場攤商少，無法支應消費族群，應設法增加攤位。

南投市民代表王明洲指出，中興新村第一、第三及光明3市場成立於1956年，需改善的部分很多，因此希望此次市場改善應是全面性的，從建物外觀、動線安排、生熟食攤位規畫到公共衛生、排水系統等，並融合中興新村整體環境景觀。

針對市場攤商、居民等希望改善市場門面、公廁、停車空間、排水系統等基礎設施，甚至增加攤位、用餐區等意見進行整合，再向經濟部中部辦公室提報爭取改善計畫；另第三市場遮雨棚破損，亟需改善，待合作社提案後立刻爭取經費處理。

經濟部中部辦公室主任雲瑞龍則說，為振興疫後市場經濟，並優化市場美學及環境改善，該部預計3年內要輔導90處市集，後續會協助中興新村提升基礎設施、並導入美學設計，讓市場經營環境更好，吸引更多遊客消費，帶動地方經濟發展。

南投市中興新村第一、第三及光明市場環境設施老舊，攤商反映盼改善優化。記者賴香珊／攝影
南投市中興新村第一、第三及光明市場環境設施老舊，攤商反映盼改善優化。記者賴香珊／攝影
南投市中興新村第一、第三及光明市場環境設施老舊，攤商反映盼改善優化。記者賴香珊／攝影
南投市中興新村第一、第三及光明市場環境設施老舊，攤商反映盼改善優化。記者賴香珊／攝影
南投市中興新村第一、第三及光明市場環境設施老舊，立委蔡培慧（左1）今現勘，攤商反映盼改善優化。記者賴香珊／攝影
南投市中興新村第一、第三及光明市場環境設施老舊，立委蔡培慧（左1）今現勘，攤商反映盼改善優化。記者賴香珊／攝影
南投市中興新村第一、第三及光明市場環境設施老舊，攤商反映盼改善優化。記者賴香珊／攝影
南投市中興新村第一、第三及光明市場環境設施老舊，攤商反映盼改善優化。記者賴香珊／攝影

中興新村 蔡培慧

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