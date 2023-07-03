中捷公司總經理莊明聰請辭 副總經理葉進財代理

台中捷運公司今天表示，總經理莊明聰因個人生涯規劃，6月26日請辭，中捷公司董事會也已通過，由副總經理葉進財代理總經理。目前，台中捷運公司董事長、總經理均為代理。

台中捷運5月10日發生列車撞上興富發建案塔吊掉落軌道的吊臂，釀1死14傷；當時的代理董事長林良泰事後因「拍手」事件惹議，事發後3天請辭獲准，代理董事長由台中市地政局長吳存金擔任。

台中捷運公司今天透過文字稿表示，台中捷運公司前總經理莊明聰自民國108年5月就任後，帶領同仁完成捷運綠線初勘、履勘、試營運及正式通車等重大任務，通過疫情嚴峻挑戰，為台中首條捷運奠定良好基礎。

中捷公司指出，莊明聰因個人生涯規劃已於6月26日請辭，尊重其生涯規劃，勉予同意請辭，並感謝莊明聰過去4年來對公司的貢獻；同時，也於6月30日舉行董事會，通過由副總經理葉進財代理總經理。

中捷公司表示，葉進財為國立台北科技大學機電整合研究所碩士，自81年進入軌道業，至今已31年，實務經驗豐富，109年1月進入中捷公司擔任副總經理，一路參與綠線通車前整備工作到正式通車營運，在總經理正式派任前將先行代理職務，協助公司擔負營運責任。