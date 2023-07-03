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獲頒朝陽科大名譽博士 台中市前市長令狐榮達：共同推動全球夥伴關係

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市前副市長令狐榮達（左）獲朝陽科技大學校長鄭道明頒給名譽博士學位。圖／朝陽科技大學提供
台中市前副市長令狐榮達（左）獲朝陽科技大學校長鄭道明頒給名譽博士學位。圖／朝陽科技大學提供

朝陽科技大學今頒發名譽博士學位給台中市前市長令狐榮達，表彰他30餘年來在外交領域之傑出成就。令狐榮達說，十分榮幸能獲頒此學位，希望未來能與朝陽科大共同推動全球夥伴關係，開創新局。

包括外交部政務次長田中光、大使李宗儒、國民黨副主席夏立言、對外關係協會會長林永樂、馬紹爾群島共和國代辦Dorianne T. Kabua等人應邀觀禮，台中市長盧秀燕也特別錄製祝福影片，並由副市長黃國榮率市府多位局處首長出席祝賀。

校長鄭道明說，令狐榮達大使是資深外交官，曾任台中市副市長、外交部政務次長，駐加拿大代表、駐馬紹爾群島共和國大使、駐洛杉磯辦事處處長、外交部北美司長、駐奧克蘭辦事處處長、國家政策研究基金會董事、對外關係協會副會長等職，外交資歷豐富。

以令狐榮達在外交之卓越成就，以及長年參與政府公職的專業豐富經驗，相信對朝陽科大的校務發展及莘莘學子的啟發，必有極大助益。

令狐榮達致力於我國與美國、加拿大各層面交流、對話與合作，在高層互訪、安全合作、反恐及簽署新版特權、免稅暨豁免協定等方面均獲得重要成果，屢創新猷。在外交生涯中，不但成功爭取台灣入境美加免簽待遇，並重啟延宕6年之久的貿易暨投資架構協定(TIFA)會談，增進雙邊經貿、文化、觀光與學術等交流往來，強化台灣在國際地位上的經貿動能，樹立傑出外交官的典範。

令狐榮達致詞說，朝陽科大連續6年榮登英國泰晤士全球最佳大學排名，辦學績效與國際聲望備受肯定，十分榮幸能獲頒名譽博士學位，希望未來能與朝陽科大共同推動全球夥伴關係，開創新局。

台中市前副市長令狐榮達（中）獲朝陽科技大學校長鄭道明頒給名譽博士學位。圖／朝陽科技大學提供
台中市前副市長令狐榮達（中）獲朝陽科技大學校長鄭道明頒給名譽博士學位。圖／朝陽科技大學提供
台中市前副市長令狐榮達（左四）獲朝陽科技大學頒給名譽博士學位，並與觀禮來賓合影。圖／朝陽科技大學提供
台中市前副市長令狐榮達（左四）獲朝陽科技大學頒給名譽博士學位，並與觀禮來賓合影。圖／朝陽科技大學提供

馬紹爾群島 外交部

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