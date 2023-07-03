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彰化北斗鎮長補選 綠營努力弭平內訌

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
民進黨徵召彰化縣前縣議員江熊一楓參加北斗鎮補選。記者簡慧珍／攝影
民進黨徵召彰化縣前縣議員江熊一楓參加北斗鎮補選。記者簡慧珍／攝影

民進黨徵召彰化縣前縣議員江熊一楓參加北斗鎮長補選，縣黨部主任委員楊富鈞代表黨主席賴清德頒發民進黨推薦書。江熊一楓表示，將活化縣定歷史建築遠東戲院、翻新大菜市場，建設中寮等邊緣鄰里，期待重振「寶斗」丰采。

民進黨採協調式民調，江熊一楓勝出，落敗的王東魚不服，在臉書貼文揚言退黨。楊富鈞表示，將盡力整合黨內民意，求取團結勝選。

民進黨縣黨部的前主任委員邱建富、前執行長黃雪前市民代表葉家等人，今天到江熊一楓競選服務處為她加油。邱建富念「四句聯」吉祥話「團結作伙走，江熊一楓一定贏，北斗才會大出名；選給好人才，北斗才有好將來。」為頒發推薦書添喜氣。

「改變需要勇氣。」江熊一楓說，北斗鎮政不應該被家族政治和派系勢力把持，她受北斗選民鼓勵出來參加鎮長補選，希望翻轉北斗，因此她對北斗建設已有腹案，要活化利用長期閒置的遠東戲院、改善大菜市場的公共衛生、東螺溪美人樹花道清淤、提高國際木球場使用率，將在中寮、大道、新生、大新等「偏鄉中的偏鄉鄰里」舉辦大型活動，帶進入潮繁榮地方。

邱建富表示，今天關心江熊一楓的推薦書頒發活動，同時分享他擔任彰化市長9年的經驗，江熊一楓擔任縣議員13年，服務績效有目共睹，是有經驗、有能力、有判斷力及服務熱忱的人才，值得選民託付，尤其北斗是古都，如有好人才領導鎮政，可重振古都丰采。

民進黨 邱建富 彰化

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